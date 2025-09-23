fechar
Santa Cruz |

Parcial de ingressos Santa Cruz x Barra atualizada: Confira como andam as vendas para final

O confronto entre o Tricolor do Arruda e a equipe catarinense acontece no próximo sábado (27), em partida válida pela final da Série D.

Por João Victor Tavares Publicado em 23/09/2025 às 14:05 | Atualizado em 23/09/2025 às 14:56
- Rafael Vieira / FPF

O Santa Cruz anunciou nesta terça-feira (23) que já comercializou 23 mil ingressos antecipados para o jogo de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro, contra o Barra.

O duelo será realizado no proximo sábado (27), às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife.

A equipe comandada por Marcelo Cabo terá o seu último desafio do ano: conquistar o título da Série D do Campeonato Brasileiro. No primeiro confronto, ao lado de sua torcida, busca construir uma boa vantagem.

Veja valores e onde comprar

As entradas seguem disponíveis nos portais socio-santacruz.futebolcard.com (exclusivo para sócios) e futebolcard.com (público geral).

  • Deck Leste – R$ 140,00
  • Deck Oeste – R$ 140,00
  • Oeste Inferior – R$ 120,00
  • Norte Inferior – R$ 60,00
  • Oeste Superior – R$ 50,00
  • Sul Superior – R$ 50,00
  • Leste Superior – R$ 50,00

Ficha de jogo

  • Jogo: Santa Cruz x Barra
  • Motivo: Final da Série D
  • Data: 27 de setembro de 2025
  • Horário: 17h (horário de Brasília)
  • Local: Arena Pernambuco – São Lourenço (PE)

