Parcial de ingressos Santa Cruz x Barra atualizada: Confira como andam as vendas para final
O confronto entre o Tricolor do Arruda e a equipe catarinense acontece no próximo sábado (27), em partida válida pela final da Série D.
O Santa Cruz anunciou nesta terça-feira (23) que já comercializou 23 mil ingressos antecipados para o jogo de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro, contra o Barra.
O duelo será realizado no proximo sábado (27), às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife.
A equipe comandada por Marcelo Cabo terá o seu último desafio do ano: conquistar o título da Série D do Campeonato Brasileiro. No primeiro confronto, ao lado de sua torcida, busca construir uma boa vantagem.
Veja valores e onde comprar
As entradas seguem disponíveis nos portais socio-santacruz.futebolcard.com (exclusivo para sócios) e futebolcard.com (público geral).
- Deck Leste – R$ 140,00
- Deck Oeste – R$ 140,00
- Oeste Inferior – R$ 120,00
- Norte Inferior – R$ 60,00
- Oeste Superior – R$ 50,00
- Sul Superior – R$ 50,00
- Leste Superior – R$ 50,00
Ficha de jogo
- Jogo: Santa Cruz x Barra
- Motivo: Final da Série D
- Data: 27 de setembro de 2025
- Horário: 17h (horário de Brasília)
- Local: Arena Pernambuco – São Lourenço (PE)