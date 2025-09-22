"Foi uma surpresa", diz Lucas Siqueira sobre reintegração no Santa Cruz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O volante estava treinando em separado no clube tricolor, mas voltou a ser relacionado na reta final da Série D do Campeonato Brasileiro

Em entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o volante Lucas Siqueira abriu o jogo sobre como foi voltar a ser relacionado no Santa Cruz. Ele revelou que a decisão foi tomada pelo técnico Marcelo Cabo no vestiário. De acordo com o jogador, o treinador o citou em uma conversa com o elenco e os companheiros acabaram solicitando o seu retorno.

"Quando veio a notícia, foi uma surpresa. Eu estava torcendo para o clube se reerguer, mesmo estando fora da equipe. Eu estava dando o apoio aos jogadores, ao clube. Foi tão genuíno, que o Cabo disse: não tem sentido você fora. Felipe, Toty, Galhardo, William Alves, todos endossaram esse pedido", afirmou Lucas Siqueira, que se aposentará após o fim da Série D.

Emocionado ao falar sobre os cinco meses afastados no Santa Cruz, ele tratou com naturalidade e exaltou a postura de Marcelo Cabo. Lucas revelou que conversou com o técnico e o comandante disse que ouviu que não poderia "pendurar as chuteiras" sem entrar no campo.

"Nunca imaginei que iria voltar. Estávamos treinando em separado junto com os nossos preparadores físicos. Nunca fui de reclamar. Sempre seguir o recomendado e procurei exercer o meu trabalhando. Tinha certeza que não iria voltar, estava há cinco meses parado", disse.

"Foi surpresa para os diretores também (o pedido de reintegração por parte dos jogadores). O pessoal veio me abraçar, todos emocionados. Mesmo a gente treinando em turnos diferentes, eu segui convivendo com a comissão técnica. Não larguei o osso e segui me dedicando", completou.

Lucas Siqueira voltou a ser relacionado no Santa Cruz no dia 30 de agosto contra o América-RN, no primeiro jogo das quartas de final da Série D. Depois de um longo período sem vestir a camisa do Santa Cruz, voltou a jogar na partida de ida diante do Maranhão, nas semifinais. No total, em duas passagens pelo Santa Cruz, o volante disputou 25 jogos.

