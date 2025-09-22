Santa Cruz no Ranking da CBF: título pode garantir subida importante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tricolor já assegurou o acesso para a Série C de 2026, mas briga pelo título nacional pode melhorar posição para a Copa do Brasil do ano que vem

O Santa Cruz atingiu seu principal objetivo da temporada ao conquistar o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas o clube ainda tem muito em jogo. Classificado para a final da Série D, o Tricolor pode conquistar o título nacional após 12 anos e, de quebra, melhorar sua posição no Ranking Nacional de Clubes da CBF, que será divulgado no fim de 2025 e definirá os potes da Copa do Brasil de 2026.

Atualmente, a projeção é que o Santa caia do 80º para o 86º lugar, com 979 pontos. Essa queda se deve à fórmula de cálculo do ranking, que considera apenas os últimos cinco anos de competições nacionais e aplica pesos diferenciados para cada temporada (5 para o ano vigente, 4 para o anterior, e assim sucessivamente). Como 2020 sai da conta e 2024 foi uma temporada sem pontuação nacional, o impacto é significativo.

Projeção com o título

Caso conquiste o título diante do Barra-SC, somará mais 100 pontos, chegando a 1.079 pontos, o que pode colocá-lo novamente no Top 80 do ranking. Assim, a projeção é que o Tricolor termine em 79º lugar, superando rivais como Humaitá-AC (1.064 pontos). Confira os cenários abaixo:

Vice-campeão - 979 pontos - 86º



Campeão (Barra vice) - 1.079 pontos - 79º

Estar melhor posicionado no ranking é crucial. O Ranking da CBF define os potes para o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. Clubes com melhor colocação enfrentam adversários teoricamente mais acessíveis e jogam com mando de campo definido de acordo com o sorteio.

Para o Santa, subir no ranking pode significar um caminho menos difícil logo na largada, com impacto direto em receitas de bilheteria e premiação. Atualmente, tomando a projeção, o Santa estaria no pote E, que enfrenta os times do A, em casa, na primeira fase. Mas isso também implica em enfrentar times da Série A.

Por isso, a importância de ser campeão e tentar furar o pote E para o porte D, que joga fora de casa na primeira fase, mas contra equipes do Pote H, o pior de toda a Copa do Brasil.

Decisão



A final da Série D terá o jogo de ida na Arena de Pernambuco e a volta em Santa Catarina. Com mais de 40 mil torcedores presentes na semifinal contra o Maranhão, a expectativa é de novo grande público para empurrar o Santa Cruz na busca por um título nacional que pode marcar a retomada do clube no cenário nacional — e, de quebra, garantir vantagem estratégica para 2026.

Ida será no dia 27 de setembro, às 17h. Já a volta no dia 4 de outubro, às 16h.