Ferroviária x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Líder da Série B, Esmeraldino busca a vitória para não ser ultrapassado pelo Coritiba. Equipe de Araraquara, por outro lado, vive má fase

Ferroviária e Goiás se enfrentam nesta terça-feira (23/09), às 21h35 (horário de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 28ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

A Ferroviária luta contra o rebaixamento, ocupando a 15ª posição na tabela. A equipe não vence há cinco jogos e vem de empate em duelo contra o Avaí, pelo placar de 2 a 2.

O Goiás, por outro lado, é líder da Série B e vem de vitória importante sobre o Paysandu, por 1 a 0, e busca nova vitória para não ser ultrapassado pelo Coritiba.

Onde assistir Ferroviária x Goiás ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

RedeTV! (TV por assinatura)

Desimpedidos (Youtube)

Disney+ (plataforma de streaming)

ESPN (TV por assinatura)

Sportynet (Youtube)

Ficha técnica

Data e Horário: 23/09 (terça-feira) - 21h35 (horário de Brasília)

23/09 (terça-feira) - 21h35 (horário de Brasília) Competição: Série B - Rodada 28

Série B - Rodada 28 Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

Arena Fonte Luminosa, Araraquara (SP) Onde Assistir: RedeTV!, Desimpedidos, ESPN, Sportynet e Disney+

Prováveis Escalações

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas; Ricardinho, Alencar, Netinho e Fabrício Daniel; Juninho e Carlão. Técnico: Daniel Azambuja.

Goiás: Thiago Rodrigues; Lepu, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes; Marcão Silva, Juninho e Rodrigo Andrade; Wellington Rato, Anselmo Ramon e Jajá. Técnico: Vagner Mancini.