fechar
Onde assistir | Notícia

Ferroviária x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Líder da Série B, Esmeraldino busca a vitória para não ser ultrapassado pelo Coritiba. Equipe de Araraquara, por outro lado, vive má fase

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 22/09/2025 às 18:24
Jogadores do Goi&aacute;s, lider da S&eacute;rie B
Jogadores do Goiás, lider da Série B - Divulgação/Goiás

Ferroviária e Goiás se enfrentam nesta terça-feira (23/09), às 21h35 (horário de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 28ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

A Ferroviária luta contra o rebaixamento, ocupando a 15ª posição na tabela. A equipe não vence há cinco jogos e vem de empate em duelo contra o Avaí, pelo placar de 2 a 2.

O Goiás, por outro lado, é líder da Série B e vem de vitória importante sobre o Paysandu, por 1 a 0, e busca nova vitória para não ser ultrapassado pelo Coritiba.

Onde assistir Ferroviária x Goiás ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • RedeTV! (TV por assinatura)
  • Desimpedidos (Youtube)
  • Disney+ (plataforma de streaming)
  • ESPN (TV por assinatura)
  • Sportynet (Youtube)

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ficha técnica

  • Data e Horário: 23/09 (terça-feira) - 21h35 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 28
  • Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara (SP)
  • Onde Assistir: RedeTV!, Desimpedidos, ESPN, Sportynet e Disney+

Prováveis Escalações

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas; Ricardinho, Alencar, Netinho e Fabrício Daniel; Juninho e Carlão. Técnico: Daniel Azambuja.

Goiás: Thiago Rodrigues; Lepu, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes; Marcão Silva, Juninho e Rodrigo Andrade; Wellington Rato, Anselmo Ramon e Jajá. Técnico: Vagner Mancini.

Leia também

Santa Cruz x Barra: CBF confirma datas da decisão da Série D
Série D

Santa Cruz x Barra: CBF confirma datas da decisão da Série D
Marcelo Cabo valoriza classificação do Santa Cruz e admite noite abaixo do esperado na Arena
Santa Cruz

Marcelo Cabo valoriza classificação do Santa Cruz e admite noite abaixo do esperado na Arena

Compartilhe

Tags