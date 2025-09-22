Ferroviária x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Líder da Série B, Esmeraldino busca a vitória para não ser ultrapassado pelo Coritiba. Equipe de Araraquara, por outro lado, vive má fase
Ferroviária e Goiás se enfrentam nesta terça-feira (23/09), às 21h35 (horário de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 28ª rodada da Série B.
Como chegam as equipes
A Ferroviária luta contra o rebaixamento, ocupando a 15ª posição na tabela. A equipe não vence há cinco jogos e vem de empate em duelo contra o Avaí, pelo placar de 2 a 2.
O Goiás, por outro lado, é líder da Série B e vem de vitória importante sobre o Paysandu, por 1 a 0, e busca nova vitória para não ser ultrapassado pelo Coritiba.
Onde assistir Ferroviária x Goiás ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- RedeTV! (TV por assinatura)
- Desimpedidos (Youtube)
- Disney+ (plataforma de streaming)
- ESPN (TV por assinatura)
- Sportynet (Youtube)
Ficha técnica
- Data e Horário: 23/09 (terça-feira) - 21h35 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 28
- Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara (SP)
- Onde Assistir: RedeTV!, Desimpedidos, ESPN, Sportynet e Disney+
Prováveis Escalações
Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas; Ricardinho, Alencar, Netinho e Fabrício Daniel; Juninho e Carlão. Técnico: Daniel Azambuja.
Goiás: Thiago Rodrigues; Lepu, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes; Marcão Silva, Juninho e Rodrigo Andrade; Wellington Rato, Anselmo Ramon e Jajá. Técnico: Vagner Mancini.