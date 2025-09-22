Santa Cruz x Barra: CBF confirma datas da decisão da Série D
Tricolor recebe o jogo de ida na Arena de Pernambuco, enquanto o clube catarinense irá disputar o duelo de volta na Arena Barra, em Itajaí
Na tarde desta segunda-feira (22), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as datas para a grande final da Série D de 2025.
Os jogos decisivos entre Santa Cruz e Barra-SC serão disputados nos dias 27 de setembro (ida) e 4 de outubro (volta).
Santa Cruz decidirá a Série D fora de casa
O clube tricolor será o mandante da partida de ida da decisão, que será disputada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no próximo sábado (27 de setembro), às 17h00 (Horário de Brasília), conforme solicitado pela Cobra-Coral.
O jogo de volta, que irá definir o vencedor da Série D, será disputado na Arena Barra, no domingo (04 de outubro), às 16h00 (horário de Brasília). O clube catarinense tem direito ao mando de campo após ter realizado uma melhor campanha durante a competição.
Datas e horários da decisão da Série D
- Jogo de Ida: 27/09 (sábado) - 17h00 (Horário de Brasília)
- Jogo de Volta: 04/10 (domingo) - 16h00 (Horário de Brasília)
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Como Santa Cruz e Barra chegaram à final?
O Santa Cruz eliminou o Maranhão na semifinal. Depois de vencer por 1 a 0 fora na ida, o Tricolor pernambucano garantiu a vaga na decisão com empate sem gols em casa.
O Barra-SC bateu a Inter de Limeira. A equipe catarinense ganhou o primeiro confronto em casa por 2 a 0 e confirmou a classificação mesmo com derrota por 3 a 2 no jogo de volta.