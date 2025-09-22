Comentário de Ralph de Carvalho: o Bola de Ouro que diz todas as verdades analisa fim de semana amargo e festivo no futebol local

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ralph de Carvalho avalia o final de semana do futebol pernambucano: "o Náutico estava errando no básico", e o Sport "foi um esporte diferente"

A Rádio Jornal apresentou mais uma análise de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. O comentarista classificou o fim de semana como “amargo para o Náutico, festivo para o Santa Cruz e feliz para o Sport”, detalhando as apurações pós-rodada.

Náutico: derrotas amargas e erros táticos

Segundo Ralph, o Timbu deixou escapar a chance de encaminhar o acesso à Série B. Após as derrotas para Guarani e Ponte Preta, a equipe precisa obrigatoriamente vencer os três jogos restantes.

Ele destacou que o time repetiu erros básicos: falhas defensivas pelo lado esquerdo, improvisações mal executadas e volantes que não marcaram, concedendo liberdade ao meio adversário, em especial a Elvis. No ataque, Samuel Otusanya foi improdutivo, e Bruno Mezenga não mudou o cenário. “O Náutico estava errando no básico”, resumiu o comentarista.

Apesar da crise, há mobilização interna. Conselheiros estão reunindo recursos para bancar as partidas em Campinas. Com possíveis retornos de Paulo Sérgio e Carlinhos, Ralph acredita que o Náutico pode se fortalecer para tentar a recuperação.

Sport: intensidade tática e estreias determinantes

O Sport conquistou sua segunda vitória no campeonato, apoiado pela torcida na Ilha. As estreias de Luan Cândido e Aderlan deram nova dinâmica às laterais. “Aderlan teve ação ofensiva e defensiva”, destacou Ralph, acrescentando que Ian, substituto de Lucas Lima, também agradou.

O herói do jogo foi Matheuzinho, autor do gol da vitória em jogada individual logo no início do segundo tempo. Para Ralph, a principal diferença foi a postura: “o Sport foi intenso, foi competitivo, fez até antijogo, mas manteve o resultado”.

Ainda assim, ele alertou que o elenco não foi montado para a Série A. “O time se supera quando resolve jogar com a valentia que mostrou”, avaliou.

Santa Cruz: classificação garantida e adversário milionário

O Santa Cruz empatou em 0 a 0 com o Maranhão e garantiu vaga na final da Série D. O próximo adversário será o Barra de Santa Catarina, que decide em casa por ter feito melhor campanha.

Ralph destacou a estrutura do rival, que possui centro de treinamento “melhor do que o do Corinthians, parecido com os da Europa, com quatro campos — dois sintéticos e dois de grama natural”.

Apesar disso, ele confia na força do Tricolor. “O Santa Cruz tem a torcida, que mais uma vez vai ajudar o clube a conquistar esse título”, concluiu.

Acompanhe o episódio na íntegra:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/comentario-13h-ralph-de-carvalho-22-09-25/" target="_blank">Comentário de Ralph de Carvalho: o Bola de Ouro que diz todas as verdades analisa fim de semana amargo e festivo no futebol local</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

