Santa Cruz volta a ser mandante contra time de fora do Nordeste após 3 anos
Tricolor se prepara para receber o Barra-SC na Arena de Pernambuco, no próximo sábado (27), pela partida de ida da decisão da Série D
O Santa Cruz se prepara para a primeira partida da decisão da Série D, que será disputada no próximo sábado (27), às 17h00 (Horário de Brasília), diante do Barra-SC, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).
No confronto, o Tricolor do Arruda encerra uma marca importante, em um momento em que o time está retornando aos palcos nacionais após a confirmação do acesso à Série C.
Após 3 anos, o time pernambucano voltará a ser mandante contra uma equipe de fora da Região Nordeste.
Santa Cruz não recebe time de fora do Nordeste desde 2022
Desde o duelo contra o Tocantinópolis, em agosto de 2022, pela partida de ida da terceira fase da Série D, que terminou empatado, sem gols, o Santa Cruz não encara times de fora do Nordeste como mandante. Na ocasião, o jogo foi disputado no Arruda.
No período, o time tricolor encarou rivais de outras regiões em três oportunidades. No entanto, todos os jogos foram disputados fora de casa.
A equipe encarou o próprio time tocantinense pela partida de volta da terceira fase, onde foi eliminada. O Santa Cruz também enfrentou os mineiros Democrata e América na Copa do Brasil de 2023.
Para o duelo contra o Barra, o Tricolor contará com a presença da massa tricolor, que promete lotar a Arena de Pernambuco. Na última parcial divulgada, haviam sido vendidos 38 mil ingressos.
Em seguida, o Santa Cruz ainda viajará para Santa Catarina, onde irá decidir a Série D diante do Pescador. O confronto será no próximo sábado (04), às 16h00 (horário de Brasília).
Datas das finais da Série D
- Jogo de ida da final: sábado (27/09), às 17h00, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).
- Jogo de volta da final: sábado (04/10), às 16h00, na Arena Barra, em Itajaí (SC).