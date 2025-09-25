Santa Cruz volta a ser mandante contra time de fora do Nordeste após 3 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tricolor se prepara para receber o Barra-SC na Arena de Pernambuco, no próximo sábado (27), pela partida de ida da decisão da Série D

O Santa Cruz se prepara para a primeira partida da decisão da Série D, que será disputada no próximo sábado (27), às 17h00 (Horário de Brasília), diante do Barra-SC, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).

No confronto, o Tricolor do Arruda encerra uma marca importante, em um momento em que o time está retornando aos palcos nacionais após a confirmação do acesso à Série C.

Após 3 anos, o time pernambucano voltará a ser mandante contra uma equipe de fora da Região Nordeste.

Santa Cruz não recebe time de fora do Nordeste desde 2022

Desde o duelo contra o Tocantinópolis, em agosto de 2022, pela partida de ida da terceira fase da Série D, que terminou empatado, sem gols, o Santa Cruz não encara times de fora do Nordeste como mandante. Na ocasião, o jogo foi disputado no Arruda.

No período, o time tricolor encarou rivais de outras regiões em três oportunidades. No entanto, todos os jogos foram disputados fora de casa.

A equipe encarou o próprio time tocantinense pela partida de volta da terceira fase, onde foi eliminada. O Santa Cruz também enfrentou os mineiros Democrata e América na Copa do Brasil de 2023.

Para o duelo contra o Barra, o Tricolor contará com a presença da massa tricolor, que promete lotar a Arena de Pernambuco. Na última parcial divulgada, haviam sido vendidos 38 mil ingressos.

Em seguida, o Santa Cruz ainda viajará para Santa Catarina, onde irá decidir a Série D diante do Pescador. O confronto será no próximo sábado (04), às 16h00 (horário de Brasília).

Datas das finais da Série D