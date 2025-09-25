Santa Cruz x Barra: veja os destaques e principais jogadores da final da Série D 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Santa Cruz e Barra chegam fortes para a final da Série D: Tricolor eliminou o Maranhão no último confronto e Pescador superou a Inter de Limeira.

Neste sábado (27), acontece o primeiro jogo da grande final da Série D 2025, com o Santa Cruz recebendo o Barra-SC na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

O Tricolor chega para o confronto após um duelo difícil contra o Maranhão na semifinal, que terminou com placar agregado de 1 a 0 para a Cobra Coral.

Já o Pescador venceu a Inter de Limeira no último jogo, com placar agregado de 5 a 2, e chega muito forte para disputar os últimos dois compromissos da competição.

Destaques das equipes na final

Barra-SC

O Barra-SC chega à final com um dos melhores desempenhos coletivos do torneio, sendo a equipe com mais vitórias na Série D, totalizando 14 triunfos.

Entre os destaques individuais, Renan Barnabé se sobressai pelo talento e consistência ao longo da competição.

O atacante marcou oito gols em 22 partidas e ainda sonha com a artilharia da Série D. No momento, Ronaldy, da Tuna Luso, lidera a lista de goleadores com 10 tentos.

Santa Cruz

O Santa Cruz é o time que mais atrai torcedores na Série D, chegando a registrar médias de público comparáveis à da Série A.

Sob o comando de Marcelo Cabo, a equipe valoriza o jogo coletivo, mantendo o equilíbrio entre força tática e talento individual.

No ataque, Thiago Galhardo é o artilheiro do time com sete gols, seguido por Geovany Santos, com cinco. No gol, Rokenedy tem se destacado, especialmente em momentos decisivos, como na segunda fase e nas oitavas de final, quando brilhou em cobranças de pênaltis.

Datas dos proximos jogos