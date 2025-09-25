fechar
Santa Cruz | Notícia

Raio-X do Santa Cruz na Série D 2025: veja pontos totais, destaques na campanha e perspectiva para a final

Tricolor do Arruda enfrenta o Barra-SC, em duas partidas (ida e volta), na disputa pelo título inédito da Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro

Por Robert Sarmento Publicado em 25/09/2025 às 12:19 | Atualizado em 25/09/2025 às 12:22
Jogadores do Santa Cruz em comemoração de gol pela Série D
Jogadores do Santa Cruz em comemoração de gol pela Série D - Jailton Jr/JC Imagem

Depois de uma trajetória marcada por frustrações nos últimos anos, o Santa Cruz enfim conseguiu o acesso para a Série C, e pode coroar a temporada de 2025 com título nacional.

O Tricolor enfrenta o Barra-SC na final da Série D. A ida acontece no sábado (27/09), na Arena de Pernambuco, e a volta no domingo (05/10), na Arena Barra, em Santa Catarina.

  • Ida: 27/09 - 17h - Santa Cruz x Barra-SC
  • Volta: 05/10 - 17h - Barra-SC x Santa Cruz

Antes da decisão, vale revisitar a caminhada do clube pernambucano na competição nacional, que teve altos e baixos. No entanto, com apoio dos torcedores, objetivo principal foi atingido.

Fase de grupos: liderança e inconsistência

Inserido no Grupo A3, a Cobra Coral fez uma campanha sólida no início, tanto que ficou invicto até a 8ª rodada (seis vitórias e um empate), quando perdeu para o Ferroviário por 3 a 1.

  • 1° Treze 0 x 1 Santa Cruz
  • 2° Santa Cruz 4 x 0 Horizonte
  • 3° Santa Cruz de Natal 0 x 0 Santa Cruz
  • 4° Santa Cruz 2 x 1 América-RN
  • 5° Central 1 x 2 Santa Cruz
  • 6° Sousa 0 x 1 Santa Cruz
  • 7° Santa Cruz 3 x 1 Ferroviário

Essa "gordura" foi fundamental para a equipe chegar ao mata-mata de forma antecipada, mesmo caindo de rendimento no returno da primeira fase (ganhou somente para Sousa e Treze).

  • 8° Ferroviário 3 x 1 Santa Cruz
  • 9° Santa Cruz 2 x 0 Sousa 0
  • 10° Santa Cruz 0 x 1 Central
  • 11° América-RN 0 x 0 Santa Cruz
  • 12° Santa Cruz 1 x 1 Santa Cruz de Natal
  • 13° Horizonte 2 x 0 Santa Cruz
  • 14° Santa Cruz 3 x 0 Treze

Mata-mata: superação e confiança

Nas fases eliminatórias, o Santa Cruz demonstrou maturidade para lidar com confrontos decisivos. No entanto, o caminho não foi fácil. O percuso começou com derrota para o Sergipe.

Leia Também

O resultado obrigou os corais, no minimo, ter que igualar a soma dos placares. A vaga veio nos pênaltis, assim como contra o Altos-PI. A diferença é que nas oitavas foram dois empates.

Diante de América-RN e Maranhão, o elenco soube jogar com o regulamento embaixo do braço, depois de abrirem vantagem no primeiro confronto. Ao todo, até então, acumula 40 pontos.

Segunda fase

  • Ida: Sergipe 2 x 1 Santa Cruz
  • Volta: Santa Cruz 2 x 1 Sergipe
  • Penâltis: Santa Cruz 5 x 4 Sergipe

Oitavas de final

  • Ida: Santa Cruz 1 x 1 Altos
  • Volta: Altos 0 x 0 Santa Cruz
  • Penâltis: Altos 0 x 0 Santa Cruz

Quartas de final

  • Ida: Santa Cruz 1 x 0 América-RN
  • Volta: América-RN 1 x 1 Santa Cruz

Semifinal

  • Ida: Maranhão 0 x 1 Santa Cruz
  • Volta: Santa Cruz 0 x 0 Maranhão

Jogadores de destaques na trajetória

Ao longo da trajetória, os nomes de Wagner BalotelliRokenedyWiilian JúniorEuricoWillian Alves são os mais ovacionados pela torcida nas ruas do Recife por vários motivos.

Leia também: Quem é o melhor do Santa Cruz na Série D 2025? Vote

O volante foi titular abusoluto no ano e entrou para a história ao marcar o gol do acesso, enquanto o jovem goleiro defendeu vários cobranças nas penalidades e se consagrou no clube.

Reprodução/Instagram @santacruzfc
Ralph de Carvalho analisa o Trio de Ferro: Náutico favorito, Santa leve na Série D e Sport busca reação contra o Bragantino - Reprodução/Instagram @santacruzfc

Responsável pelas bolas paradas, o meia deu assistência no lance que empatou o jogo contra o América-RN na Arena das Dunas. Mesmo com algumas irregularidades, mostrou-se essencial. 

A dupla de zaga se consolidou nas eliminatórias e deu segurança em campo, mesmo nos momentos em que ficaram expostos pelo sistema de marcação montado pelo técnico Marcelo Cabo.

Expectativa para a final contra o Barra-SC

A decisão promete ser equilibrada! Enquanto os pernambucanos chegam com o peso da tradição e o apoio dos torcedores,os catarinenses apostam na força do conjunto e no bom momento.

O Pescador tem a melhor campanha geral. Em 22 partidas, somou 14 vitórias, quatro empates e somente quatro derrotas, 32 gols e 13 sofridos. Com isso, obtém aproveitamento de 69,7%.

Leia também: Santa Cruz consegue liberação de público máximo para a final

Desde 2009, quando a Quarta Divisão foi disputada pela primeira vez, ocorreram 16 finais. Dessas, sete vezes (43,7%) quem ganhou o jogo de ida terminou campeão. Foram os seguintes:

  • Tupi - 2011
  • Botafogo-SP - 2013
  • Operário - 2017
  • Ferroviário - 2018
  • Mirassol - 2020
  • Aparecidense - 2021
  • América-RN - 2022

Leia também

