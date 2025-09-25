Raio-X do Santa Cruz na Série D 2025: veja pontos totais, destaques na campanha e perspectiva para a final

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tricolor do Arruda enfrenta o Barra-SC, em duas partidas (ida e volta), na disputa pelo título inédito da Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro

Depois de uma trajetória marcada por frustrações nos últimos anos, o Santa Cruz enfim conseguiu o acesso para a Série C, e pode coroar a temporada de 2025 com título nacional.

O Tricolor enfrenta o Barra-SC na final da Série D. A ida acontece no sábado (27/09), na Arena de Pernambuco, e a volta no domingo (05/10), na Arena Barra, em Santa Catarina.

Ida : 27/09 - 17h - Santa Cruz x Barra-SC

: 27/09 - 17h - Santa Cruz x Barra-SC Volta: 05/10 - 17h - Barra-SC x Santa Cruz

Antes da decisão, vale revisitar a caminhada do clube pernambucano na competição nacional, que teve altos e baixos. No entanto, com apoio dos torcedores, objetivo principal foi atingido.

Fase de grupos: liderança e inconsistência

Inserido no Grupo A3, a Cobra Coral fez uma campanha sólida no início, tanto que ficou invicto até a 8ª rodada (seis vitórias e um empate), quando perdeu para o Ferroviário por 3 a 1.

1° Treze 0 x 1 Santa Cruz

2° Santa Cruz 4 x 0 Horizonte

3° Santa Cruz de Natal 0 x 0 Santa Cruz

4° Santa Cruz 2 x 1 América-RN

5° Central 1 x 2 Santa Cruz

6° Sousa 0 x 1 Santa Cruz

7° Santa Cruz 3 x 1 Ferroviário

Essa "gordura" foi fundamental para a equipe chegar ao mata-mata de forma antecipada, mesmo caindo de rendimento no returno da primeira fase (ganhou somente para Sousa e Treze).

8° Ferroviário 3 x 1 Santa Cruz

9° Santa Cruz 2 x 0 Sousa 0

10° Santa Cruz 0 x 1 Central

11° América-RN 0 x 0 Santa Cruz

12° Santa Cruz 1 x 1 Santa Cruz de Natal

13° Horizonte 2 x 0 Santa Cruz

14° Santa Cruz 3 x 0 Treze

Mata-mata: superação e confiança

Nas fases eliminatórias, o Santa Cruz demonstrou maturidade para lidar com confrontos decisivos. No entanto, o caminho não foi fácil. O percuso começou com derrota para o Sergipe.

O resultado obrigou os corais, no minimo, ter que igualar a soma dos placares. A vaga veio nos pênaltis, assim como contra o Altos-PI. A diferença é que nas oitavas foram dois empates.

Diante de América-RN e Maranhão, o elenco soube jogar com o regulamento embaixo do braço, depois de abrirem vantagem no primeiro confronto. Ao todo, até então, acumula 40 pontos.

Segunda fase



Ida : Sergipe 2 x 1 Santa Cruz

: Sergipe 2 x 1 Santa Cruz Volta : Santa Cruz 2 x 1 Sergipe

: Santa Cruz 2 x 1 Sergipe Penâltis: Santa Cruz 5 x 4 Sergipe

Oitavas de final

Ida : Santa Cruz 1 x 1 Altos

: Santa Cruz 1 x 1 Altos Volta : Altos 0 x 0 Santa Cruz



: Altos 0 x 0 Santa Cruz Penâltis: Altos 0 x 0 Santa Cruz

Quartas de final

Ida : Santa Cruz 1 x 0 América-RN

: Santa Cruz 1 x 0 América-RN Volta: América-RN 1 x 1 Santa Cruz

Semifinal

Ida : Maranhão 0 x 1 Santa Cruz

: Maranhão 0 x 1 Santa Cruz Volta: Santa Cruz 0 x 0 Maranhão



Jogadores de destaques na trajetória

Ao longo da trajetória, os nomes de Wagner Balotelli, Rokenedy, Wiilian Júnior, Eurico e Willian Alves são os mais ovacionados pela torcida nas ruas do Recife por vários motivos.

O volante foi titular abusoluto no ano e entrou para a história ao marcar o gol do acesso, enquanto o jovem goleiro defendeu vários cobranças nas penalidades e se consagrou no clube.

Ralph de Carvalho analisa o Trio de Ferro: Náutico favorito, Santa leve na Série D e Sport busca reação contra o Bragantino - Reprodução/Instagram @santacruzfc

Responsável pelas bolas paradas, o meia deu assistência no lance que empatou o jogo contra o América-RN na Arena das Dunas. Mesmo com algumas irregularidades, mostrou-se essencial.

A dupla de zaga se consolidou nas eliminatórias e deu segurança em campo, mesmo nos momentos em que ficaram expostos pelo sistema de marcação montado pelo técnico Marcelo Cabo.



Expectativa para a final contra o Barra-SC

A decisão promete ser equilibrada! Enquanto os pernambucanos chegam com o peso da tradição e o apoio dos torcedores,os catarinenses apostam na força do conjunto e no bom momento.

O Pescador tem a melhor campanha geral. Em 22 partidas, somou 14 vitórias, quatro empates e somente quatro derrotas, 32 gols e 13 sofridos. Com isso, obtém aproveitamento de 69,7%.

Desde 2009, quando a Quarta Divisão foi disputada pela primeira vez, ocorreram 16 finais. Dessas, sete vezes (43,7%) quem ganhou o jogo de ida terminou campeão. Foram os seguintes: