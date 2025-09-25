Raio-X do Santa Cruz na Série D 2025: veja pontos totais, destaques na campanha e perspectiva para a final
Tricolor do Arruda enfrenta o Barra-SC, em duas partidas (ida e volta), na disputa pelo título inédito da Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro
Depois de uma trajetória marcada por frustrações nos últimos anos, o Santa Cruz enfim conseguiu o acesso para a Série C, e pode coroar a temporada de 2025 com título nacional.
O Tricolor enfrenta o Barra-SC na final da Série D. A ida acontece no sábado (27/09), na Arena de Pernambuco, e a volta no domingo (05/10), na Arena Barra, em Santa Catarina.
- Ida: 27/09 - 17h - Santa Cruz x Barra-SC
- Volta: 05/10 - 17h - Barra-SC x Santa Cruz
Antes da decisão, vale revisitar a caminhada do clube pernambucano na competição nacional, que teve altos e baixos. No entanto, com apoio dos torcedores, objetivo principal foi atingido.
Fase de grupos: liderança e inconsistência
Inserido no Grupo A3, a Cobra Coral fez uma campanha sólida no início, tanto que ficou invicto até a 8ª rodada (seis vitórias e um empate), quando perdeu para o Ferroviário por 3 a 1.
- 1° Treze 0 x 1 Santa Cruz
- 2° Santa Cruz 4 x 0 Horizonte
- 3° Santa Cruz de Natal 0 x 0 Santa Cruz
- 4° Santa Cruz 2 x 1 América-RN
- 5° Central 1 x 2 Santa Cruz
- 6° Sousa 0 x 1 Santa Cruz
- 7° Santa Cruz 3 x 1 Ferroviário
Essa "gordura" foi fundamental para a equipe chegar ao mata-mata de forma antecipada, mesmo caindo de rendimento no returno da primeira fase (ganhou somente para Sousa e Treze).
- 8° Ferroviário 3 x 1 Santa Cruz
- 9° Santa Cruz 2 x 0 Sousa 0
- 10° Santa Cruz 0 x 1 Central
- 11° América-RN 0 x 0 Santa Cruz
- 12° Santa Cruz 1 x 1 Santa Cruz de Natal
- 13° Horizonte 2 x 0 Santa Cruz
- 14° Santa Cruz 3 x 0 Treze
Mata-mata: superação e confiança
Nas fases eliminatórias, o Santa Cruz demonstrou maturidade para lidar com confrontos decisivos. No entanto, o caminho não foi fácil. O percuso começou com derrota para o Sergipe.
O resultado obrigou os corais, no minimo, ter que igualar a soma dos placares. A vaga veio nos pênaltis, assim como contra o Altos-PI. A diferença é que nas oitavas foram dois empates.
Diante de América-RN e Maranhão, o elenco soube jogar com o regulamento embaixo do braço, depois de abrirem vantagem no primeiro confronto. Ao todo, até então, acumula 40 pontos.
Segunda fase
- Ida: Sergipe 2 x 1 Santa Cruz
- Volta: Santa Cruz 2 x 1 Sergipe
- Penâltis: Santa Cruz 5 x 4 Sergipe
Oitavas de final
- Ida: Santa Cruz 1 x 1 Altos
- Volta: Altos 0 x 0 Santa Cruz
- Penâltis: Altos 0 x 0 Santa Cruz
Quartas de final
- Ida: Santa Cruz 1 x 0 América-RN
- Volta: América-RN 1 x 1 Santa Cruz
Semifinal
- Ida: Maranhão 0 x 1 Santa Cruz
- Volta: Santa Cruz 0 x 0 Maranhão
Jogadores de destaques na trajetória
Ao longo da trajetória, os nomes de Wagner Balotelli, Rokenedy, Wiilian Júnior, Eurico e Willian Alves são os mais ovacionados pela torcida nas ruas do Recife por vários motivos.
O volante foi titular abusoluto no ano e entrou para a história ao marcar o gol do acesso, enquanto o jovem goleiro defendeu vários cobranças nas penalidades e se consagrou no clube.
Responsável pelas bolas paradas, o meia deu assistência no lance que empatou o jogo contra o América-RN na Arena das Dunas. Mesmo com algumas irregularidades, mostrou-se essencial.
A dupla de zaga se consolidou nas eliminatórias e deu segurança em campo, mesmo nos momentos em que ficaram expostos pelo sistema de marcação montado pelo técnico Marcelo Cabo.
Expectativa para a final contra o Barra-SC
A decisão promete ser equilibrada! Enquanto os pernambucanos chegam com o peso da tradição e o apoio dos torcedores,os catarinenses apostam na força do conjunto e no bom momento.
O Pescador tem a melhor campanha geral. Em 22 partidas, somou 14 vitórias, quatro empates e somente quatro derrotas, 32 gols e 13 sofridos. Com isso, obtém aproveitamento de 69,7%.
Desde 2009, quando a Quarta Divisão foi disputada pela primeira vez, ocorreram 16 finais. Dessas, sete vezes (43,7%) quem ganhou o jogo de ida terminou campeão. Foram os seguintes:
- Tupi - 2011
- Botafogo-SP - 2013
- Operário - 2017
- Ferroviário - 2018
- Mirassol - 2020
- Aparecidense - 2021
- América-RN - 2022