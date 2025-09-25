Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tricolor do Arruda entra em campo neste sábado (27), na partida de ida da decisão da competição, diante do Barra-SC, na Arena de Pernambuco

Santa Cruz e Barra-SC se enfrentam neste sábado (27), às 17h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela partida de ida da decisão da Série D. O confronto será disputado na Arena de Pernambuco.

Apesar do principal objetivo do Tricolor na Série D já estar garantido, já que o time garantiu o acesso à Série C após eliminar o América-RN nas quartas de final, o título da competição segue em disputa.

Portanto, o Santa Cruz ainda possui várias razões para "não baixar a guarda" nessa reta final da atual temporada.

5 motivos para o Santa Cruz valorizar o título da Série D

Moral para a implementação da SAF

O Santa Cruz vive um momento fundamental em sua história. A equipe pernambucana, que conviveu com uma grave crise financeira ao longo dos últimos anos, está na expectativa pela implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Portanto, o título da Série D seria fundamental para que o ambiente no Arruda, em meio às mudanças administrativas, seja de tranquilidade.

Fim do jejum de títulos

Acostumada a levantar taças, a Cobra-Coral convive com uma incômoda seca. A equipe pernambucana não conquista nenhum título desde 2016, quando venceu a Copa do Nordeste e o Estadual.

Primeira taça da Série D

O Santa Cruz também quer colocar sua primeira taça da Série D em sua galeria de troféus. O Tricolor do Arruda já foi finalista da competição, em 2011, mas foi derrotado pelo Tupi, de Minas Gerais.

Encerrar a competição com "chave de ouro"



Após uma Série D difícil, repleta de altos e baixos, o título da competição seria o último passo para coroar a marcante campanha tricolor.

Para chegar à decisão, o time eliminou Sergipe e Altos-PI nos pênaltis, e venceu América-RN e Maranhão por apenas um gol de diferença no placar agregado.

Aumento de posições no ranking da CBF

Por último, mas não menos importante, está o aumento de posições no ranking da CBF. O time tricolor ocupa a 80ª posição no ranking, mas a projeção é de que o time perca colocações nessa lista.

Com o título da Série D, o clube ganharia mais 100 pontos no ranking, e subiria para a 79ª posição. Seria o primeiro passo para a equipe seguir galgando posições.

O ranking da CBF é fundamental para a definição dos potes do sorteio da Copa do Brasil. Na situação atual, o Santa Cruz pode encarar uma das grandes equipes do futebol nacional.

Santa Cruz e Barra se enfrentam no próximo sábado, na Arena de Pernambuco, e no sábado seguinte (04), na Arena Barra, em Itajaí, Santa Catarina.