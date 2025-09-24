Santa Cruz consegue liberação para público máximo na Arena de Pernambuco para a final da Série D
A equipe tricolor tentará superar seus recordes pessoal e geral na Arena Pernambuco, contando com o apoio de sua apaixonada torcida.
O Santa Cruz confirmou nesta quarta-feira (24) que terá carga máxima de público na Arena de Pernambuco para o jogo de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro, contra o Barra-SC.
A decisão veio após acordo entre os clubes, que permitiu que o setor normalmente destinado aos visitantes seja aberto aos torcedores corais.
Com a alteração, 45.500 ingressos estarão disponíveis, e o clube já contabiliza mais de 35 mil bilhetes vendidos antecipadamente.
A expectativa é que o Tricolor possa superar seu próprio recorde de público na arena, que atualmente é de 42.653 pessoas, registrado contra o Altos-PI nas oitavas de final da competição deste ano.
O recorde geral da Arena pertence ao clássico entre Sport e Náutico, pela final do Estadual do ano passado, com 45.500 torcedores, e o Santa Cruz agora mira igualar ou até superar essa marca histórica.
A diretoria aposta no apoio da torcida para fazer do duelo uma verdadeira festa e tentar largar na frente na decisão da Série D.
Maiores públicos do Santa Cruz na Arena
- Santa Cruz 1 x 1 Altos - 42.653 torcedores (18/08/2025 - Série D)
- Santa Cruz 0 x 0 Maranhão - 40.892 torcedores (20/09/2025 - Série D)
- Santa Cruz 1 x 0 América-RN - 40.505 torcedores (30/08/2025 - Série D)
- Santa Cruz 2 (5) x (4) 1 Sergipe - 35.882 torcedores (Série D - 9/8/2025)
- Santa Cruz 0 x 1 América-RN – 34.746 torcedores (Série B – 1/11/2014)
- Santa Cruz 1 x 0 Vasco – 24.283 torcedores (Série B – 18/10/2014)