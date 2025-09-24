Santa Cruz consegue liberação para público máximo na Arena de Pernambuco para a final da Série D

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A equipe tricolor tentará superar seus recordes pessoal e geral na Arena Pernambuco, contando com o apoio de sua apaixonada torcida.

O Santa Cruz confirmou nesta quarta-feira (24) que terá carga máxima de público na Arena de Pernambuco para o jogo de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro, contra o Barra-SC.

A decisão veio após acordo entre os clubes, que permitiu que o setor normalmente destinado aos visitantes seja aberto aos torcedores corais.

Com a alteração, 45.500 ingressos estarão disponíveis, e o clube já contabiliza mais de 35 mil bilhetes vendidos antecipadamente.

A expectativa é que o Tricolor possa superar seu próprio recorde de público na arena, que atualmente é de 42.653 pessoas, registrado contra o Altos-PI nas oitavas de final da competição deste ano.

O recorde geral da Arena pertence ao clássico entre Sport e Náutico, pela final do Estadual do ano passado, com 45.500 torcedores, e o Santa Cruz agora mira igualar ou até superar essa marca histórica.

A diretoria aposta no apoio da torcida para fazer do duelo uma verdadeira festa e tentar largar na frente na decisão da Série D.

Maiores públicos do Santa Cruz na Arena