Qual o maior público da Arena de Pernambuco? Veja top 10 e público de Santa Cruz x Maranhão
Sport possui os dois maiores públicos da história da Arena; Santa Cruz busca superar recorde ou ao menos entrar no TOP 3. Veja histórico
Neste momento, o Santa Cruz enfrenta o Maranhão, às 19h30, horário de Brasília, na Arena de Pernambuco, pelo jogo da volta da semifinal da Série D 2025.
Em jogo, uma vaga na Final, contra o Barra-SC, que venceu os dois jogos contra a Inter de Limeira está garantido na decisão. Tendo vencido o jogo de ida, em São Luís, por 1 x 0, a Cobra Coral joga pelo empate para avançar.
Mas, além disso, o jogo representa o primeiro encontro entre a torcida tricolor e seus jogadores em um jogo oficial como mandante desde o acesso, conquistado há duas semanas diante do América-RN.
E, claro, que a Nação Coral quer fazer bonito e, também, desafiar a torcida do rival, Sport, que detém o recorde de maior público da história da Arena de Pernambuco.
O Santa já teve duas tentativas de superar os 45.500 rubro-negros que se fizeram presentes na Final do Campeonato Pernambuco de 2024, vencido pelo Sport diante do Náutico, em partida realizada com torcida única.
Público de Santa Cruz x Maranhão
O maior público tricolor no estádio é o de 42.653 torcedores presentas na partida contra o Altos, pelas quartas-de-final desta Série D. Para a partida contra o Maranhão, o clube divulgou que vendeu 40.500 até a tarde que antecede à partida.
O público final foi o de 40.892 torcedores para uma renda de R$ 1.464.705,00.
Top 10: Maiores Públicos da Arena de Pernambuco
No recorte geral, este é o 4° maior público da história da Arena, atrás de dois jogos do Sport, que ocupam o 1° e o 2° lugar, e um jogo da Seleção Brasileira, um empate em 2 x 2 com o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018, jogo disputado em março de 2016.
- 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 45.492 - Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 45.010 - Brasil 2 x 2 Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018
- 42.653 - Santa Cruz 1 x 1 Altos, pela Série D 2025
- 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza, pela Copa do Nordeste 2022
- 42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018
- 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro 2017
- 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro 2015
- 41.876 – Alemanha 1 x 0 Estados Unidos, pela Copa do Mundo 2014
- 41.705 – Espanha 2 x 1 Uruguai, pela Copa das Confederações 2013