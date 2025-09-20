Qual o maior público da Arena de Pernambuco? Veja top 10 e público de Santa Cruz x Maranhão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sport possui os dois maiores públicos da história da Arena; Santa Cruz busca superar recorde ou ao menos entrar no TOP 3. Veja histórico

Neste momento, o Santa Cruz enfrenta o Maranhão, às 19h30, horário de Brasília, na Arena de Pernambuco, pelo jogo da volta da semifinal da Série D 2025.

Em jogo, uma vaga na Final, contra o Barra-SC, que venceu os dois jogos contra a Inter de Limeira está garantido na decisão. Tendo vencido o jogo de ida, em São Luís, por 1 x 0, a Cobra Coral joga pelo empate para avançar.

Mas, além disso, o jogo representa o primeiro encontro entre a torcida tricolor e seus jogadores em um jogo oficial como mandante desde o acesso, conquistado há duas semanas diante do América-RN.

E, claro, que a Nação Coral quer fazer bonito e, também, desafiar a torcida do rival, Sport, que detém o recorde de maior público da história da Arena de Pernambuco.

O Santa já teve duas tentativas de superar os 45.500 rubro-negros que se fizeram presentes na Final do Campeonato Pernambuco de 2024, vencido pelo Sport diante do Náutico, em partida realizada com torcida única.

Público de Santa Cruz x Maranhão

O maior público tricolor no estádio é o de 42.653 torcedores presentas na partida contra o Altos, pelas quartas-de-final desta Série D. Para a partida contra o Maranhão, o clube divulgou que vendeu 40.500 até a tarde que antecede à partida.

O público final foi o de 40.892 torcedores para uma renda de R$ 1.464.705,00.

Top 10: Maiores Públicos da Arena de Pernambuco

No recorte geral, este é o 4° maior público da história da Arena, atrás de dois jogos do Sport, que ocupam o 1° e o 2° lugar, e um jogo da Seleção Brasileira, um empate em 2 x 2 com o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018, jogo disputado em março de 2016.