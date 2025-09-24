Santa Cruz tem chance de enfrentar times como Corinthians ou Fluminense na 1ª fase da Copa do Brasil 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tricolor está projetado para o pote E e teria duelo contra um gigante do futebol brasileiro já na estreia da competição nacional do ano que vem

Com o acesso à Série C garantido e a final da Série D pela frente, o Santa Cruz já começa a projetar a temporada de 2026. Um dos pontos mais importantes do calendário será a Copa do Brasil, que representa grande oportunidade de receita e visibilidade para o clube.

De acordo com projeção feita pelo Blog do Torcedor, com base no site Ranking da CBF, o Santa Cruz deve ocupar o pote E no sorteio da primeira fase da competição nacional. Isso mantido o regulamento de 2025.

Isso significa que o Tricolor enfrentaria um time do pote A, formado pelos clubes de melhor colocação no ranking e normalmente da Série A do Brasileiro, como Corinthians, São Paulo, Fluminense, Athletico-PR, Vasco, Grêmio e Internacional. Hoje, esses seriam os times. Lembrando que pode haver mudanças ainda devido ao desfecho da própria Série A, da Copa do Brasil deste ano e das competições internacionais, como a Libertadores.

Possíveis adversários do Santa Cruz na 1ª fase

Se o regulamento for mantido para 2026, o Santa Cruz jogará em casa, já que os clubes dos potes E, F, G e H têm o mando de campo na primeira fase, disputada em jogo único. Veja os times que hoje poderiam pintar como rivais do Tricolor na estreia:

Corinthians – 2º no ranking da CBF

Atlético-MG – 4º

São Paulo – 5º

Fluminense – 7º

Athletico-PR – 9º

Vasco – 11º

Grêmio – 12º

Fortaleza – 13º

Internacional – 14º

Santos – 16º

Ou seja, o Santa Cruz terá pela frente um verdadeiro teste de fogo logo na primeira fase, enfrentando um dos clubes mais tradicionais do país em jogo único na Arena de Pernambuco.

Uma mudança dessa lista poderia ocorrer por exemplo caso um desses times vença a Copa do Brasil, caso de Fluminense e Vasco, por exemplo, ou a Libertadores, caso do São Paulo. O Atlético-MG está na Sul-Americana ainda.

Importância do ranking e da final da Série D

Caso conquiste o título da Série D contra o Barra-SC, o Santa Cruz pode subir algumas posições no ranking e, dependendo da pontuação final de rivais, até escapar do pote E e subir para o pote D. Isso alteraria o cruzamento da primeira fase, evitando um confronto direto contra um clube do pote A. Tudo será definido no fim do ano, quando todas as competições encerrarem e o ranking da CBF consolidar.

Confronto milionário

A classificação para a segunda fase da Copa do Brasil renderia ao Santa Cruz uma premiação significativa. Em 2025, a CBF pagou cerca de R$ 830 mil aos times de Série C e D que jogaram a primeira fase. Garantir esse valor é estratégico para o planejamento financeiro do clube, que busca equilíbrio para a disputa da Série C.