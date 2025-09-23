Santa Cruz vende 30 mil ingressos de forma antecipada para jogo de ida da final da Série D
A primeira partida da disputa pelo título da Série D do Campeonato Brasileiro será realizada no próximo sábado, às 17h, na Arena de Pernambuco
O Santa Cruz comercializou 30 mil ingressos de forma antecipada para o primeiro jogo da final da Série D do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada pelo próprio clube coral, nesta terça-feira (23), em nota oficial. No jogo passado contra o Maranhão, 40.892 tricolores estiveram presentes na Arena de Pernambuco.
A Cobra Coral encara o Barra-SC, no próximo sábado (27), às 17h (de Brasília), no palco de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
A partida de volta está marcada para o sábado seguinte (4), às 16h, na Arena da Barra, em Santa Catarina. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis.
Os bilhetes estão sendo comercializados por meio do site da Futebol Card. Os valores variam entre R$ 25 e R$ 120.
- Norte, Sul, Leste e Oeste Superior: R$ 25
- Sul Inferior: R$ 30
- Norte Inferior: R$ 30
- Leste Inferior: R$ 80 (inteira) - R$ 40 (meia-entrada)
- Oeste Premium: R$ 120 (inteira) - R$ 60 (meia-entrada)
Vale lembrar que o recorde geral de público da Arena de Pernambuco pertence ao Sport. Em 2024, no segundo jogo da final do Pernambucano de 2024, com torcida única, 45.500 rubro-negros estiveram presentes na Arena de Pernambuco.
Mudança no Santa Cruz
Para a final da Série C, o técnico Marcelo Cabo não descartou a saída do atacante Thiago Galhardo do time titular. O jogador não vem mostrando um bom futebol e pode perder a vaga para Ariel.
"A gente vai tratar isso internamente, a gente vai analisar o jogo com calma", disse Cabo, após o empate por 0x0 com o Maranhão, no último sábado. "Vou tomar a decisão que seja melhor para o Santa Cruz", completou.