Melhores Momentos - Santa Cruz 0x0 Maranhão pela Série D

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tricolor empatou em 0x0, garantiu vaga na final da Série D e agora decide o título contra o Barra-SC; Primeiro jogo será na Arena de Pernambuco

O Santa Cruz está na decisão da Série D do Campeonato Brasileiro! Na noite deste sábado (20), o Tricolor empatou sem gols com o Maranhão, na Arena de Pernambuco, e avançou para a final graças à vitória por 1x0 no jogo de ida, em São Luís.

Com mais de 40 mil torcedores empurrando o time, a classificação veio com emoção. O goleiro Rokenedy foi o grande nome da noite, com defesas decisivas, incluindo um milagre em bicicleta de Clessione que poderia ter mudado a história da partida. O Santa também levou perigo com Pedro Favela e Ariel, mas não conseguiu balançar as redes.

Melhores momentos - Santa Cruz 0x0 Maranhão

Confira abaixo o vídeo com os melhores momentos de Santa Cruz x Maranhão e veja os lances que garantiram a vaga tricolor na final:

Com o empate, o Santa vai enfrentar o Barra-SC na grande decisão. A partida de ida será novamente na Arena de Pernambuco, enquanto a volta será em Santa Catarina. As datas serão confirmadas pela CBF, mas estão previstas para os próximos dois fins de semana.