Santa Cruz | Notícia

Melhores Momentos - Santa Cruz 0x0 Maranhão pela Série D

Tricolor empatou em 0x0, garantiu vaga na final da Série D e agora decide o título contra o Barra-SC; Primeiro jogo será na Arena de Pernambuco

Por Thiago Wagner Publicado em 20/09/2025 às 21:59 | Atualizado em 20/09/2025 às 22:10
Imagem da partida entre Santa Cruz e Maranhão, pela Série D
Imagem da partida entre Santa Cruz e Maranhão, pela Série D - Jailton Jr./JC Imagem

O Santa Cruz está na decisão da Série D do Campeonato Brasileiro! Na noite deste sábado (20), o Tricolor empatou sem gols com o Maranhão, na Arena de Pernambuco, e avançou para a final graças à vitória por 1x0 no jogo de ida, em São Luís.

Com mais de 40 mil torcedores empurrando o time, a classificação veio com emoção. O goleiro Rokenedy foi o grande nome da noite, com defesas decisivas, incluindo um milagre em bicicleta de Clessione que poderia ter mudado a história da partida. O Santa também levou perigo com Pedro Favela e Ariel, mas não conseguiu balançar as redes.

Melhores momentos - Santa Cruz 0x0 Maranhão

Confira abaixo o vídeo com os melhores momentos de Santa Cruz x Maranhão e veja os lances que garantiram a vaga tricolor na final:

Com o empate, o Santa vai enfrentar o Barra-SC na grande decisão. A partida de ida será novamente na Arena de Pernambuco, enquanto a volta será em Santa Catarina. As datas serão confirmadas pela CBF, mas estão previstas para os próximos dois fins de semana.

