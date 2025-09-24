De forma antecipada, Santa Cruz vende 38 mil ingressos e mira no recorde da Arena de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Cobra Coral recebe o Barra-SC, no próximo sábado (27), às 17h, no palco de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR)

O Santa Cruz vendeu 38 mil ingressos de forma antecipada para o jogo de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada pelo próprio clube coral no fim da noite desta quarta-feira (24).

A partida acontece no próximo sábado (27), às 17h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A meta do Santa Cruz é atingir, ou até mesmo superar, o recorde geral de público do estádio. A marca pertence ao Sport, que, com torcida única, colocou 45.500 torcedores na final do Pernambucano de 2024 contra o Náutico.

Para chegar na marca, a diretoria do Santa Cruz entrou em acordo com o Barra-SC. Os representantes do time catarinense ficarão em um dos camarotes, enquanto a torcida coral também ocupará a área que seria destinada à torcida visitante.