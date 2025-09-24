fechar
Nautico | Notícia

De forma antecipada, Santa Cruz vende 38 mil ingressos e mira no recorde da Arena de Pernambuco

A Cobra Coral recebe o Barra-SC, no próximo sábado (27), às 17h, no palco de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR)

Por Davi Saboya Publicado em 24/09/2025 às 23:50
Thiago Galhardo, ídolo da torcida tricolor
Thiago Galhardo, ídolo da torcida tricolor - MARLON COSTA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Santa Cruz vendeu 38 mil ingressos de forma antecipada para o jogo de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada pelo próprio clube coral no fim da noite desta quarta-feira (24).

A partida acontece no próximo sábado (27), às 17h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Leia Também

A meta do Santa Cruz é atingir, ou até mesmo superar, o recorde geral de público do estádio. A marca pertence ao Sport, que, com torcida única, colocou 45.500 torcedores na final do Pernambucano de 2024 contra o Náutico.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para chegar na marca, a diretoria do Santa Cruz entrou em acordo com o Barra-SC. Os representantes do time catarinense ficarão em um dos camarotes, enquanto a torcida coral também ocupará a área que seria destinada à torcida visitante.

Leia também

Ingressos Santa Cruz x Barra: Mais de 35 mil na parcial atualizada! Veja setores esgotados e disponíveis
atualização

Ingressos Santa Cruz x Barra: Mais de 35 mil na parcial atualizada! Veja setores esgotados e disponíveis
Santa Cruz tem chance de enfrentar times como Corinthians ou Fluminense na 1ª fase da Copa do Brasil 2026
Santa Cruz

Santa Cruz tem chance de enfrentar times como Corinthians ou Fluminense na 1ª fase da Copa do Brasil 2026

Compartilhe

Tags