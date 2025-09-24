fechar
Santa Cruz | Notícia

Briga entre Galhardo e Renatinho? Entenda o que aconteceu nos bastidores do Santa Cruz

O desentendimento entre o atacante Thiago Galhardo e o ex-jogador Renatinho agitou a torcida coral nos últimos dias nas redes sociais

Por Davi Saboya Publicado em 24/09/2025 às 19:19
Imagem do estádio José do Rego Maciel, o Arrua
Imagem do estádio José do Rego Maciel, o Arrua - JAILTON JR./JC IMAGEM

Um desentendimento entre o atacante Thiago Galhardo e o ex-jogador coral Renatinho agitou os bastidores do Arruda. De acordo com apuração do repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, o fato aconteceu antes de um treinamento do elenco tricolor na beira do campo do estádio José do Rego Maciel.

Segundo a apuração, Renatinho foi ao Arruda levar a filha de um amigo para tirar fotos com os jogadores do Santa Cruz. Antes, ele entrou em contato com o técnico Marcelo Cabo e a ida ao estádio recebeu o aval do treinador.

Quando os jogadores subiram para o gramado, Thiago Galhardo partiu em direção ao ex-jogador e questionou o porquê que Renatinho estava criticando o elenco, além do seu próprio desempenho. Inclusive, Galhardo, no momento, chegou a dizer que Renatinho não era bem-vindo e afirmou que era para ele deixar o estádio.

Santa Cruz: Saiba mais sobre o desentendimento entre Galhardo e Renatinho

No momento, Marcelo Cabo assegurou a permanência de Renatinho no treino e disse que o ex-jogador era seu convidado. Posteriormente, Galhardo se desculpou por ter se exaltado, mas explicou ao técnico que estava insatisfeito com os comentários feito por Renatinho em podcasts e programas esportivos.

Assim, Galhardo também afirmou que, ele e ainda outros jogadores, não tem gostado da presença de Renatinho no vestiário do Santa Cruz. Por isso, lamentou ter se exaltado.

Tags