Briga entre Galhardo e Renatinho? Entenda o que aconteceu nos bastidores do Santa Cruz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O desentendimento entre o atacante Thiago Galhardo e o ex-jogador Renatinho agitou a torcida coral nos últimos dias nas redes sociais

Um desentendimento entre o atacante Thiago Galhardo e o ex-jogador coral Renatinho agitou os bastidores do Arruda. De acordo com apuração do repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, o fato aconteceu antes de um treinamento do elenco tricolor na beira do campo do estádio José do Rego Maciel.

Segundo a apuração, Renatinho foi ao Arruda levar a filha de um amigo para tirar fotos com os jogadores do Santa Cruz. Antes, ele entrou em contato com o técnico Marcelo Cabo e a ida ao estádio recebeu o aval do treinador.

Quando os jogadores subiram para o gramado, Thiago Galhardo partiu em direção ao ex-jogador e questionou o porquê que Renatinho estava criticando o elenco, além do seu próprio desempenho. Inclusive, Galhardo, no momento, chegou a dizer que Renatinho não era bem-vindo e afirmou que era para ele deixar o estádio.

Santa Cruz: Saiba mais sobre o desentendimento entre Galhardo e Renatinho

No momento, Marcelo Cabo assegurou a permanência de Renatinho no treino e disse que o ex-jogador era seu convidado. Posteriormente, Galhardo se desculpou por ter se exaltado, mas explicou ao técnico que estava insatisfeito com os comentários feito por Renatinho em podcasts e programas esportivos.

Assim, Galhardo também afirmou que, ele e ainda outros jogadores, não tem gostado da presença de Renatinho no vestiário do Santa Cruz. Por isso, lamentou ter se exaltado.