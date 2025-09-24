fechar
Santa Cruz | Notícia

SAF do Santa Cruz: Nomes do futebol só serão definidos após assinatura do contrato

O acordo para a oficialização da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) está tramitando no Arruda e a expectativa é que seja ainda no fim desta temporada

Por Davi Saboya Publicado em 24/09/2025 às 21:44
Iran Barbosa, investidor da SAF do Santa Cruz
Iran Barbosa, investidor da SAF do Santa Cruz - Reprodução: Evelyn Victória/ Santa Cruz

A venda de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ainda não foi concluída. Sendo assim, apenas depois do acordo é que os nomes do principal departamento do clube serão definidos. É o que confirmou Iran Barbosa, um dos investidores, em contato com o repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal.

Recentemente, em nota oficial, o Santa Cruz informou que o acordo recebeu o aval da Comissão Fiscal. Porém, o parecer ainda não foi oficializado.

A venda da SAF ainda precisa passar pelo Conselho Deliberativo e, posteriormente, em votação na Assembleia Geral de Sócios. E, assim, o contrato ser assinado.

Um dos nomes, especulados, para o futebol da SAF do Santa Cruz foi Ricardo Rocha, ex-zagueiro do clube e tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira. De acordo com o Ge, ele seria uma espécie de embaixador.

Anúncios da SAF do Santa Cruz

Após a confirmação do acesso do Santa Cruz à Série C, o presidente coral Bruno Rodrigues junto com o investidor Iran Barbosa e demais dirigentes do clube concederam uma entrevista coletiva para detalhar a proposta.

Um dos entraves era em torno do Arruda. Para avançar, foi definido que o investimento inicial de R$ 100 milhões teria que ser feito em até três anos e o período de cessão seria de 35 anos, podendo ser prorrogado por mais 35 anos.

Além disso, também foi confirmada a construção de um novo centro de treinamento para o time profissional.

