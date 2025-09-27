fechar
Santa Cruz | Notícia

De virada, Santa Cruz perde para Barra-SC e larga atrás na final da Série D

Renato, Evinho e Bernabé marcaram os gols do jogo de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro, neste sábado, na Arena de Pernambuco

Por Davi Saboya Publicado em 27/09/2025 às 18:01 | Atualizado em 27/09/2025 às 19:08
Bandeira do Santa Cruz no gramado da Arena de Pernambuco
Bandeira do Santa Cruz no gramado da Arena de Pernambuco - MARLON COSTA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

O Santa Cruz perdeu por 2x1 para o Barra-SC de virada, neste sábado (27), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O duelo foi válido pela partida de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro. No total, 45.500 torcedores estiveram presentes no confronto.

Leia Também

Renato abriu o placar para o Tricolor do Arruda, mas Evinho e Bernabé construíram os gols da vitória do Pescador. Com o resultado, o Barra joga pelo empate para faturar o título.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Já o Santa Cruz precisa de pelo menos uma vitória simples para decidir nos pênaltis. Ou seja, em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. A Cobra Coral só fatura o título com uma vitória por dois ou mais gols.

Próximo jogo do Santa Cruz

A partida de volta da final da Série D acontece no próximo sábado (4). Barra x Santa Cruz se enfrentam na Arena da Barra, às 16h (de Brasília), em Santa Catarina.

Equilíbrio

O primeiro tempo da partida teve pouquíssimas chances claras, apesar dos esforços do Santa Cruz.

O Santa Cruz começou o jogo tentando pressionar, subindo as linhas e marcando forte, mas o Barra demonstrou aplicação tática e se defendia bem.

Ainda assim, o Tricolor conseguiu ameaçar: em uma rápida escapada pela esquerda, Geovany recebeu um passe de letra de William Júnior, avançou e chutou na trave.

Minutos depois, a insistência surtiu o resultado resultado esperado. Aos 30 minutos, Geovany apareceu pelo lado esquerdo, cruzou na grande área e encontrou Renato, surgindo entre os zagueiros, que completou para o fundo das redes e abriu o placar.

No entanto, essa vantagem durou pouco. O Barra não sentiu o gol, segurou a postura reativa e aproveitou um erro do Santa Cruz na saída de bola.

Aos 37, Elvinho recuperou a bola perto da área, ajeitou para a perna direita e finalizou com precisão para empatar o placar: 1x1. Um belo chute, sem chances para Rokenedy.

Vitória do Barra

No segundo tempo, a partida começou mais animado e com oportunidades para os dois lados. Do lado coral, Thiago Galhardo não aproveitou a oportunidade. Do lado catarinense, o Barra não desperdiçou.

Aos 16, Bernabé apareceu dentro da grande área para deslocar o goleiro coral e colocar o Pescador na frente no marcador. Com o Barra vencendo por 2x1, a torcida coral começou a se voltar contra o técnico Marcelo Cabo, que foi chamado de burro.

Na base do abafa, o Santa Cruz partiu para cima do adversário catarinense, mas não teve jeito. O nervosismo não deixou o time tricolor acertar o último passe e conseguir o êxito nas jogadas. Placar final: 2x1 para o Barra.

Matéria em atualização

Leia também

Mais de 43 mil ingressos: Santa Cruz quebra própria marca e fica próximo de recorde do Sport
Casa Cheia

Mais de 43 mil ingressos: Santa Cruz quebra própria marca e fica próximo de recorde do Sport
Santa Cruz x Barra-SC ao vivo (27/09): onde assistir, horário e escalações
Série D

Santa Cruz x Barra-SC ao vivo (27/09): onde assistir, horário e escalações

Compartilhe

Tags