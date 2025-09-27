De virada, Santa Cruz perde para Barra-SC e larga atrás na final da Série D
Renato, Evinho e Bernabé marcaram os gols do jogo de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro, neste sábado, na Arena de Pernambuco
O Santa Cruz perdeu por 2x1 para o Barra-SC de virada, neste sábado (27), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O duelo foi válido pela partida de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro. No total, 45.500 torcedores estiveram presentes no confronto.
Renato abriu o placar para o Tricolor do Arruda, mas Evinho e Bernabé construíram os gols da vitória do Pescador. Com o resultado, o Barra joga pelo empate para faturar o título.
Já o Santa Cruz precisa de pelo menos uma vitória simples para decidir nos pênaltis. Ou seja, em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. A Cobra Coral só fatura o título com uma vitória por dois ou mais gols.
Próximo jogo do Santa Cruz
A partida de volta da final da Série D acontece no próximo sábado (4). Barra x Santa Cruz se enfrentam na Arena da Barra, às 16h (de Brasília), em Santa Catarina.
Equilíbrio
O primeiro tempo da partida teve pouquíssimas chances claras, apesar dos esforços do Santa Cruz.
O Santa Cruz começou o jogo tentando pressionar, subindo as linhas e marcando forte, mas o Barra demonstrou aplicação tática e se defendia bem.
Ainda assim, o Tricolor conseguiu ameaçar: em uma rápida escapada pela esquerda, Geovany recebeu um passe de letra de William Júnior, avançou e chutou na trave.
Minutos depois, a insistência surtiu o resultado resultado esperado. Aos 30 minutos, Geovany apareceu pelo lado esquerdo, cruzou na grande área e encontrou Renato, surgindo entre os zagueiros, que completou para o fundo das redes e abriu o placar.
No entanto, essa vantagem durou pouco. O Barra não sentiu o gol, segurou a postura reativa e aproveitou um erro do Santa Cruz na saída de bola.
Aos 37, Elvinho recuperou a bola perto da área, ajeitou para a perna direita e finalizou com precisão para empatar o placar: 1x1. Um belo chute, sem chances para Rokenedy.
Vitória do Barra
No segundo tempo, a partida começou mais animado e com oportunidades para os dois lados. Do lado coral, Thiago Galhardo não aproveitou a oportunidade. Do lado catarinense, o Barra não desperdiçou.
Aos 16, Bernabé apareceu dentro da grande área para deslocar o goleiro coral e colocar o Pescador na frente no marcador. Com o Barra vencendo por 2x1, a torcida coral começou a se voltar contra o técnico Marcelo Cabo, que foi chamado de burro.
Na base do abafa, o Santa Cruz partiu para cima do adversário catarinense, mas não teve jeito. O nervosismo não deixou o time tricolor acertar o último passe e conseguir o êxito nas jogadas. Placar final: 2x1 para o Barra.
Matéria em atualização