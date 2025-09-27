Quando é o segundo jogo da final da Série D? Veja data e horário da decisão entre Barra-SC x Santa Cruz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Santa Cruz perdeu o primeiro jogo da decisão por 2x1 e agora precisa reverter o placar fora de casa para conquistar o título da Série D

O Santa Cruz perdeu o primeiro jogo da final da Série D para o Barra-SC, neste sábado (27), por 2x1, diante de 45.500 torcedores na Arena de Pernambuco. Agora, a Cobra Coral precisa reverter o resultado fora de casa.

Para conquistar o título, o Tricolor do Arruda precisa de pelo menos uma vitória simples para levar a decisão aos pênaltis. Em caso de empate no placar agregado, a disputa será definida nas penalidades. Já uma vitória por dois ou mais gols garante o troféu diretamente ao Santa Cruz. Qualquer empate favorece o Barra, que ficaria com a taça.

Quando será o segundo jogo da final da Série D?

A partida decisiva está marcada para o próximo sábado, 4 de outubro, às 16h, na Arena Barra FC, em Itajaí (SC).

Como foi o primeiro jogo?

O Santa Cruz saiu na frente com Renato, mas levou a virada do Barra-SC na Arena de Pernambuco. Evinho e Bernabé marcaram os gols da vitória do time catarinense, que agora joga pelo empate para garantir o título inédito.