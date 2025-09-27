fechar
Santa Cruz | Notícia

Quando é o segundo jogo da final da Série D? Veja data e horário da decisão entre Barra-SC x Santa Cruz

Santa Cruz perdeu o primeiro jogo da decisão por 2x1 e agora precisa reverter o placar fora de casa para conquistar o título da Série D

Por Adige Silva Publicado em 27/09/2025 às 19:43
Santa Cruz x Barra, decisão da Série D
Santa Cruz x Barra, decisão da Série D - Jaílton Jr/JC Imagem

O Santa Cruz perdeu o primeiro jogo da final da Série D para o Barra-SC, neste sábado (27), por 2x1, diante de 45.500 torcedores na Arena de Pernambuco. Agora, a Cobra Coral precisa reverter o resultado fora de casa.

Para conquistar o título, o Tricolor do Arruda precisa de pelo menos uma vitória simples para levar a decisão aos pênaltis. Em caso de empate no placar agregado, a disputa será definida nas penalidades. Já uma vitória por dois ou mais gols garante o troféu diretamente ao Santa Cruz. Qualquer empate favorece o Barra, que ficaria com a taça.

Quando será o segundo jogo da final da Série D?

A partida decisiva está marcada para o próximo sábado, 4 de outubro, às 16h, na Arena Barra FC, em Itajaí (SC).

Como foi o primeiro jogo?

O Santa Cruz saiu na frente com Renato, mas levou a virada do Barra-SC na Arena de Pernambuco. Evinho e Bernabé marcaram os gols da vitória do time catarinense, que agora joga pelo empate para garantir o título inédito.

