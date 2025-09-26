Mais de 43 mil ingressos: Santa Cruz quebra própria marca e fica próximo de recorde do Sport
Arena de Pernambuco será o palco do próximo jogo do Santa Cruz, que disputa o jogo de ida da final da Série D do Brasileiro contra o Barra-SC
O Santa Cruz vendeu 43.400 ingressos de forma antecipada para a final da Série D do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pelo próprio clube, na noite desta sexta-feira (26), por meio das redes sociais.
O duelo contra o Barra-SC acontece neste sábado (27), às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). A partida é válida pelo jogo de ida da decisão pelo título.
Com a nova parcial de público, o Santa Cruz já ultrapassou a própria marca de 42.653 torcedores. Na ocasião, o clube coral recebeu o Altos pela Série D no dia 18 de agosto de 2025.
Dessa maneira, o Tricolor mira no geral do equipamento de São Lourenço da Mata, que pertence ao rival Sport. O Leão colocou 45.500 torcedores, em jogo único, na final do Pernambucano de 2024 contra o Náutico.
