fechar
Santa Cruz | Notícia

Mais de 43 mil ingressos: Santa Cruz quebra própria marca e fica próximo de recorde do Sport

Arena de Pernambuco será o palco do próximo jogo do Santa Cruz, que disputa o jogo de ida da final da Série D do Brasileiro contra o Barra-SC

Por Davi Saboya Publicado em 26/09/2025 às 20:58
Bandeira do Santa Cruz no gramado da Arena de Pernambuco
Bandeira do Santa Cruz no gramado da Arena de Pernambuco - MARLON COSTA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

O Santa Cruz vendeu 43.400 ingressos de forma antecipada para a final da Série D do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pelo próprio clube, na noite desta sexta-feira (26), por meio das redes sociais.

Leia Também

O duelo contra o Barra-SC acontece neste sábado (27), às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). A partida é válida pelo jogo de ida da decisão pelo título.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Com a nova parcial de público, o Santa Cruz já ultrapassou a própria marca de 42.653 torcedores. Na ocasião, o clube coral recebeu o Altos pela Série D no dia 18 de agosto de 2025.

Dessa maneira, o Tricolor mira no geral do equipamento de São Lourenço da Mata, que pertence ao rival Sport. O Leão colocou 45.500 torcedores, em jogo único, na final do Pernambucano de 2024 contra o Náutico.

Veja também: Santa Cruz joga mais que o Barra-SC? Entenda!

Leia também

Sport, Náutico e Santa Cruz em ação na tarde deste sábado 
Pernambuco

Sport, Náutico e Santa Cruz em ação na tarde deste sábado 
Santa Cruz anuncia convocação do Conselho Deliberativo para reunião sobre SAF
Santa Cruz

Santa Cruz anuncia convocação do Conselho Deliberativo para reunião sobre SAF

Compartilhe

Tags