Recorde geral de público: Santa Cruz iguala marca do Sport na Arena de Pernambuco
O Santa Cruz levou 45.500 torcedores para o jogo de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado, na Arena de Pernambuco
Santa Cruz e Sport, agora, dividem o recorde geral de público da Arena de Pernambuco. A Cobra Coral levou 45.500 torcedor para o palco de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na noite deste sábado (27). A marca gerou uma renda para o clube tricolor de R$ 1.610.750,00.
Antes, o Sport era o único dono da marca com o público que levou para a final do Pernambucano 2024. Com torcida única, o Leão também colocou 45.500 torcedor no estádio.
O maior público do Santa Cruz, antes do jogo de ida da final da Série D, na Arena de Pernambuco, aconteceu no dia 18 de agosto deste ano. Na ocasião, 42.653 torcedores estiveram presentes na partida contra o Altos pela Quarta Divisão.
A derrota por 2x1 para o Barra, neste sábado (27), fechou a temporada do Santa Cruz como mandante. O último jogo de 2025 acontecerá fora de casa.
Próximo jogo do Santa Cruz
A partida de volta da final da Série D acontece no sábado (4). O Tricolor do Arruda visita o Barra, às 16h (de Brasília), na Arena da Barra, em Santa Catarina.