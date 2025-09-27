fechar
Santa Cruz | Notícia

Recorde geral de público: Santa Cruz iguala marca do Sport na Arena de Pernambuco

O Santa Cruz levou 45.500 torcedores para o jogo de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado, na Arena de Pernambuco

Por Davi Saboya Publicado em 27/09/2025 às 20:11 | Atualizado em 27/09/2025 às 20:13
Imagem da torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco
Imagem da torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - Jailton Jr/JC Imagem

Santa Cruz e Sport, agora, dividem o recorde geral de público da Arena de Pernambuco. A Cobra Coral levou 45.500 torcedor para o palco de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na noite deste sábado (27). A marca gerou uma renda para o clube tricolor de R$ 1.610.750,00.

Leia Também

Antes, o Sport era o único dono da marca com o público que levou para a final do Pernambucano 2024. Com torcida única, o Leão também colocou 45.500 torcedor no estádio.

O maior público do Santa Cruz, antes do jogo de ida da final da Série D, na Arena de Pernambuco, aconteceu no dia 18 de agosto deste ano. Na ocasião, 42.653 torcedores estiveram presentes na partida contra o Altos pela Quarta Divisão.

A derrota por 2x1 para o Barra, neste sábado (27), fechou a temporada do Santa Cruz como mandante. O último jogo de 2025 acontecerá fora de casa.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Próximo jogo do Santa Cruz

A partida de volta da final da Série D acontece no sábado (4). O Tricolor do Arruda visita o Barra, às 16h (de Brasília), na Arena da Barra, em Santa Catarina.

Leia também

De virada, Santa Cruz perde para Barra-SC e larga atrás na final da Série D
Série D

De virada, Santa Cruz perde para Barra-SC e larga atrás na final da Série D
Quando é o segundo jogo da final da Série D? Veja data e horário da decisão entre Barra-SC x Santa Cruz
Série D

Quando é o segundo jogo da final da Série D? Veja data e horário da decisão entre Barra-SC x Santa Cruz

Compartilhe

Tags