Refeno 2025: Veleiro Adrenalina Pura garante a sua décima Fita Azul

Embarcação registrou o quarto melhor tempo da história da competição; demais barcos seguem em prova e devem cruzar linha de chegada até terça (30)

O veleiro pernambucano Adrenalina Pura confirmou o favoritismo e garantiu, neste domingo (28), o título de Fita Azul da 36ª edição da Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha (Refeno).

A embarcação cruzou a linha de chegada no Mirante do Boldró às 7h47 (horário do Recife), após 17h47min46s de prova, registrando o quarto melhor tempo da história da competição.

Melhores tempos da travessia

O desempenho reforça a hegemonia do barco na Refeno. Os três melhores tempos da travessia também pertencem ao Adrenalina Pura, incluindo o recorde estabelecido em 2007, quando completou as 300 milhas náuticas (560 km) entre Recife e Noronha em 14h34min54s.

A largada aconteceu no início da tarde de sábado (27), no Marco Zero do Recife, diante de um grande público.

Ao todo, 95 embarcações participaram da prova, divididas em cinco grupos. Logo após a saída, o Adrenalina Pura assumiu a liderança e manteve o ritmo até confirmar sua 10ª Fita Azul.

Histórico

O retrospecto impressiona: em dez participações, o barco terminou todas como o mais rápido a chegar ao arquipélago. Foram sete conquistas entre 2000 e 2008, sendo a última sob bandeira da Bahia, e três vitórias consecutivas representando Pernambuco, em 2023, 2024 e agora em 2025.

O barco pertence aos sócios do Cabanga Iate Clube de Pernambuco Avelar Loureiro, Cecília Peixoto e Humberto Carrilho (que não embarcou nesta edição).

"Temos que reverenciar esta máquina chamada Adrenalina Pura, que hoje tornou-se decacampeã da Refeno. Temos muita sorte de fazer parte desta história", afirmou Loureiro.

Tripulação

A tripulação campeã em 2025 contou ainda com Benedicto Ferreira Neto, Carlos Antônio Filho, Eduardo Henrique de Oliveira, Lucas Sant’anna, Patrick Sena, Pedro João de Almeida, Ted Monteiro e Rafael Monteiro, além de Avelar e Cecília.

Enquanto isso, os demais barcos seguem em prova e a previsão da organização é de que todas as embarcações tenham cruzado a linha de chegada em Noronha até a noite de segunda-feira (29) ou na manhã de terça-feira (30).