Festa de Santa Teresinha passa a integrar o calendário de eventos de Pernambuco

Há mais de quatro décadas, festa reúne devotos no Recife; edição de 2025 coincide com as comemorações dos 100 anos da canonização da santa

A Festa de Santa Teresinha do Menino Jesus, popularmente conhecida como Festa das Rosas, passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos de Pernambuco.

A inclusão foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado (Alepe), por meio do Projeto de Lei nº 2778/2025, de autoria do deputado Sileno Guedes.

A atual edição da celebração, iniciada neste domingo (28), no oratório localizado no bairro do Derby, área central do Recife, coincide com as comemorações dos 100 anos da canonização da santa. A programação segue até a quarta-feira (1º).

Há mais de quatro décadas, a festa reúne milhares de devotos na região, consolidando-se como uma tradicionais manifestações de fé da capital pernambucana.

Histórico

Capela de Santa Teresinha do Menino Jesus, no Recife - Capela de Santa Teresinha do Menino Jesus/Divulgação

A Capela de Santa Teresinha do Menino Jesus foi inaugurada em 24 de abril de 1932, tornando-se o primeiro templo dedicado à santa no Recife.

A origem do espaço remonta a 1924, quando, mesmo antes da canonização de Teresinha, já havia mobilizações para a construção de um templo em sua homenagem.

Tradição

Desde sua inauguração, a capela permanece aberta aos fiéis e, anualmente, entre 28 de setembro e 1º de outubro (dia dedicado à santa), recebendo celebrações com missas, procissões e o tradicional momento da distribuição das rosas, símbolo associado a Santa Teresinha.

Em 2024, o oratório foi incluído no roteiro da peregrinação nacional da urna com os restos mortais da santa, que percorreu o Brasil em alusão aos 150 anos de seu nascimento.

"Não se pode deixar de reconhecer a relevância da capela, agora Oratório de Santa Teresinha do Menino Jesus, bem como das festividades em sua honra", afirmou o deputado Sileno Guedes.

"Essa proposição tem em vista também o fato de 2025 ser o ano do centenário de canonização da santa, data de inestimável valor para toda a comunidade católica do Recife e de outras partes do estado e do país, considerando a relevância cultural e religiosa desse acontecimento", acrescentou.

