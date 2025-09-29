fechar
Últimas | Notícia

Christal Galeria integra programação da ART.PE com artistas que exploram território e cosmovisões

A Christal apresentará a exposição" Raízes e Céus - Ancestralidade, Território e Cosmovisões da Terra" que reúne oito artistas contemporâneos

Por Guilherme Gusmão Publicado em 29/09/2025 às 11:09 | Atualizado em 29/09/2025 às 11:12
Entre os dias 08 e 12 de outubro, a Christal Galeria estará presente na 4ª edição da ART.PE
Entre os dias 08 e 12 de outubro, a Christal Galeria estará presente na 4ª edição da ART.PE - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

De 8 a 12 de outubro, a Christal Galeria marcará presença na 4ª edição da ART.PE – feira de arte contemporânea de Pernambuco, realizada no Recife Expo Center. Na ocasião, a galeria apresenta a mostra “Raízes e Céus – Ancestralidade, Território e Cosmovisões da Terra”, que reúne trabalhos de oito artistas contemporâneos.

A exposição explora, em múltiplas linguagens, as conexões entre ancestralidade, território e ecologia, propondo um diálogo entre o que sustenta e o que transcende: as raízes, guardiãs de memória e resistência, e os céus, que evocam espiritualidade e horizontes de futuro.

Os trabalhos serão apresentados por meio de pinturas, cerâmica, fotografias e performances registradas.

Estão confirmados para a exposição os seguintes artistas e obras:

  • Ziel Karapotó – pinturas produzidas com pigmentos naturais, elaborados em ritual;
  • Ana Kesselring – pencas de cerâmica em forma de frutas, simbolizando fertilidade e abundância;
  • Olinda Tupinambá – foto-performance realizada na Chapada Diamantina, onde seu corpo se funde à natureza, evocando espiritualidade e presença indígena;
  • Ester Menezes – fotografia que critica o chamado “PL da Devastação”;
  • Antônio Mendes – pintura abstrata que recria uma paisagem de raízes e terras, revelando camadas geológicas e memórias subterrâneas;
  • Pilar Rodrigues – Noite Neon, obra em acrílica, gesso e pastilhas de cerâmica sobre tela, explorando as tensões entre o urbano e o natural;
  • Misty Queiroz – fotografia analógica As Ilhas Alagadas do Pina, registro poético e político sobre as transformações do litoral;
  • Tássio Melo – Ensaios sobre o Abismo (2025), produzido em cimento e folha de ouro sobre tela.

“As obras articulam urgências ambientais e políticas, ao mesmo tempo em que abrem espaço para o sagrado e para a poesia. Raízes e Céus é um convite a refletir sobre o planeta que habitamos, as histórias que nos atravessam e as alianças possíveis entre arte, ecologia e espiritualidade. Em tempos de devastação, o projeto afirma: somos feitos da mesma terra que pisamos e do mesmo horizonte que contemplamos”, afirma a fundadora da Christal Galeria, Christiana Asfora.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Previsão do tempo: Pernambuco tem calor e chance de chuva nesta segunda-feira (29)
Meteorologia

Previsão do tempo: Pernambuco tem calor e chance de chuva nesta segunda-feira (29)
Festa de Santa Teresinha passa a integrar o calendário de eventos de Pernambuco
RELIGIÃO

Festa de Santa Teresinha passa a integrar o calendário de eventos de Pernambuco

Compartilhe

Tags