Christal Galeria integra programação da ART.PE com artistas que exploram território e cosmovisões
A Christal apresentará a exposição" Raízes e Céus - Ancestralidade, Território e Cosmovisões da Terra" que reúne oito artistas contemporâneos
De 8 a 12 de outubro, a Christal Galeria marcará presença na 4ª edição da ART.PE – feira de arte contemporânea de Pernambuco, realizada no Recife Expo Center. Na ocasião, a galeria apresenta a mostra “Raízes e Céus – Ancestralidade, Território e Cosmovisões da Terra”, que reúne trabalhos de oito artistas contemporâneos.
A exposição explora, em múltiplas linguagens, as conexões entre ancestralidade, território e ecologia, propondo um diálogo entre o que sustenta e o que transcende: as raízes, guardiãs de memória e resistência, e os céus, que evocam espiritualidade e horizontes de futuro.
Os trabalhos serão apresentados por meio de pinturas, cerâmica, fotografias e performances registradas.
Estão confirmados para a exposição os seguintes artistas e obras:
- Ziel Karapotó – pinturas produzidas com pigmentos naturais, elaborados em ritual;
- Ana Kesselring – pencas de cerâmica em forma de frutas, simbolizando fertilidade e abundância;
- Olinda Tupinambá – foto-performance realizada na Chapada Diamantina, onde seu corpo se funde à natureza, evocando espiritualidade e presença indígena;
- Ester Menezes – fotografia que critica o chamado “PL da Devastação”;
- Antônio Mendes – pintura abstrata que recria uma paisagem de raízes e terras, revelando camadas geológicas e memórias subterrâneas;
- Pilar Rodrigues – Noite Neon, obra em acrílica, gesso e pastilhas de cerâmica sobre tela, explorando as tensões entre o urbano e o natural;
- Misty Queiroz – fotografia analógica As Ilhas Alagadas do Pina, registro poético e político sobre as transformações do litoral;
- Tássio Melo – Ensaios sobre o Abismo (2025), produzido em cimento e folha de ouro sobre tela.
“As obras articulam urgências ambientais e políticas, ao mesmo tempo em que abrem espaço para o sagrado e para a poesia. Raízes e Céus é um convite a refletir sobre o planeta que habitamos, as histórias que nos atravessam e as alianças possíveis entre arte, ecologia e espiritualidade. Em tempos de devastação, o projeto afirma: somos feitos da mesma terra que pisamos e do mesmo horizonte que contemplamos”, afirma a fundadora da Christal Galeria, Christiana Asfora.