Bienal Internacional do Livro de Pernambuco terá cashback para ingressos comprados antecipadamente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O evento, que ocorre nos dias 3 a 12 de outubro, no Centro de Convenções de Pernambuco, anunciou uma novidade para quem comprar ingressos antecipados

Clique aqui e escute a matéria

A 15ª edição da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, marcada para 3 a 12 de outubro no Centro de Convenções de Pernambuco, anunciou sua política de ingressos com uma novidade: quem comprar bilhetes de forma antecipada terá direito a cashback para utilizar dentro do evento.

Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). O ingresso social, no valor de R$ 20, estará disponível apenas na entrada mediante doação de um quilo de alimento ou de um livro. Já estudantes da rede pública, professores, bibliotecários, crianças até 10 anos, policiais, bombeiros e escritores terão entrada gratuita.

O cashback, válido exclusivamente para compra de livros durante a Bienal, será de R$ 10 para ingressos inteiros e R$ 5 para meias, sempre na compra antecipada. Entre os combos disponíveis está o “Super Leitor”, que dá acesso a todos os dias do evento e inclui uma ecobag exclusiva: R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia), com devolução de R$ 100 e R$ 50, respectivamente.

O benefício será operado pela Zig, fintech especializada em soluções de pagamento digital. Para utilizá-lo, basta baixar o aplicativo Zig, cadastrar-se com o mesmo CPF usado na compra do ingresso e aguardar a liberação do saldo, que acontece automaticamente até dois dias antes da abertura. O limite é de até dez ingressos por CPF, e o valor é creditado apenas no CPF do comprador. O saldo expira ao final da programação da Bienal.

“Estamos trazendo novidades para ampliar o acesso e estimular a compra antecipada, que ajuda o público a planejar sua participação. O cashback é uma forma de valorizar o leitor”, afirma Guilherme Robalinho, produtor da Bienal.

A programação contará com escritores nacionais e internacionais, mesas sobre literatura contemporânea, lançamentos, sessões de autógrafos, oficinas, apresentações culturais e atividades voltadas para o público infantojuvenil.

A Bienal é realizada com incentivo da Lei Rouanet, do Governo Federal, patrocínios da Petrobras (premium), Banco do Nordeste do Brasil e Itaú Unibanco, e é organizada pela Cia de Eventos, Ideação e Vox Produções. Apoios: Sesc, Sebrae, Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife, Secretaria de Educação do Governo do Estado de Pernambuco, Sudene e Odilo.