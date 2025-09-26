fechar
Comportamento | Notícia

9º Encontro Impactando Mulheres une fé e reflexão em passeio de catamarã

O evento aconteceu no último fim de semana, sob as ministrações de Rossana Lira e Lidiane Resende sobre espiritualidade e encorajamento

Por Laura Martiniano Publicado em 26/09/2025 às 15:12
9º Encontro Impactando Mulheres une fé e reflexão em passeio de catamarã - @likecriacaodigital

No último fim de semana, o 9° Encontro Impactando Mulheres uniu fé e reflexão em um passeio de catamarã, com ministrações de Rossana Lira e Lidiane Resende, que compartilharam mensagens de encorajamento e espiritualidade.

Formado por Paula Torres, Olga Karolina, Amanda Machado, Giovanna Souza e Débora Moura, o Impactando Mulheres é um projeto consolidado na região como uma rede de apoio e desenvolvimento, que promove networking qualificado, gera conexões importantes e impulsiona processos que transformam tanto a vida pessoal quanto a trajetória profissional, criando oportunidades reais de crescimento, troca e fortalecimento coletivo.

9º Encontro Impactando Mulheres une fé e reflexão em passeio de catamarã - @likecriacaodigital
9º Encontro Impactando Mulheres une fé e reflexão em passeio de catamarã - @likecriacaodigital
9º Encontro Impactando Mulheres une fé e reflexão em passeio de catamarã - @likecriacaodigital
9º Encontro Impactando Mulheres une fé e reflexão em passeio de catamarã - @likecriacaodigital
9º Encontro Impactando Mulheres une fé e reflexão em passeio de catamarã - @likecriacaodigital
9º Encontro Impactando Mulheres une fé e reflexão em passeio de catamarã - @likecriacaodigital

