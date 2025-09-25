Eventos esportivos e de bem-estar movimentam Recife e Olinda nesta semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De quinta-feira (25) até domingo (28), diversos eventos vão movimentar a Região Metropolitana do Recife e a coluna João Alberto reúne todos

A semana está movimentada no Recife e em Olinda, com uma agenda recheada de eventos que promovem bem-estar, autocuidado e estilo de vida saudável. A coluna João Alberto traz os principais destaques dos próximos dias:

1. Lançamento da nova linha Avon Care

O evento será apenas para convidados e acontecerá no bairro do Amparo, em Olinda, nesta quinta-feira (25). Terá palestra de Dani Arrais e Vinicius Delmont, além de aulão para movimentar o corpo.

Na ocasião, será lançada em primeira mão os novos produtos da linha de autocuidado da marca.

2. Inauguração da GreenMix

A GreenMix inaugura sua nova unidade no Studio Velocity neste sábado (27), também em evento fechado para convidadas.

O brunch será assinado pela chef Mari Dias e incluirá degustação da nova linha de smoothies. A manhã ainda contará com uma aula de bike exclusiva.

3. Meia Maratona Eu Amo Recife

A 12ª edição da Meia Maratona Eu Amo Recife vai acontecer neste sábado (27), com largada inédita no Marco Zero, na Avenida Alfredo Lisboa, às 18h, reunindo cerca de 7 mil participantes.

Este ano, a corrida apresenta o slogan “Recife corre o mundo, o mundo corre aqui”. A Eu Amo Recife é aberta a todos os níveis de corredores, com percursos de 21 km, 10 km e 5 km. Ao longo do trajeto, os atletas serão embalados por 11 atrações culturais, como forró, frevo e maracatu, reafirmando a sua identidade recifense.

4. Treinão do Chapadinhas de Endorfina

O projeto criado pela Obvious, acontecerá neste domingo (28), no Parque Dona Lindu, com diversas modalidades, além de feira, massagem e bate-papos.

Durante o evento, as participantes terão acesso a aulas de dança, yoga, a outras modalidades de jogos e uma sessão de autógrafos do novo livro de Marcela Ceribelli, fundadora de Chapadinhas de Endorfina.

Com o apoio de Dove, o treinão contará com ativações especiais e kits personalizados, que incentivam conversas para além dos produtos, com foco na experiência e na construção de laços.

Os ingressos estão à venda no site.