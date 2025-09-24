Transmissão Vasco x Bahia ao vivo online na Série A: Grátis? Veja onde assistir com imagens e resultado em tempo real
Cruzmaltino e Tricolor de Aço fazem jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja outras informações sobre o confronto
Vasco e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (24/09), às 19h30 (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, em duelo da 16ª rodada do Brasileirão Série A 2025 adiado.
O Cruzmaltino busca se afastar da zona de rebaixamento e chega pressionado: são 130 dias sem vencer em casa pela competição nacional (três empates e duas derrotas no período).
Atualmente, ocupa a 16ª posição com 24 pontos. Já o Tricolor de Aço está em sexto lugar, tendo 37 pontos, e luta por vaga na Libertadores 2026, mas já acumula três partidas sem triunfo.
Escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas, Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros, Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
Escalação do Bahia: Ronaldo, Santi Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Michel Araujo, Sanabria e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
- Árbitro: João Vitor Gobi (SP).
- Assistente 1: Daniel Luis Marques (SP).
- Assistente 2: Evandro de Melo Lima (SP).
- VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).
Transmissão Vasco x Bahia ao vivo online: Grátis?
A partida tem transmissão exclusiva da Amazon Prime Video! O canal de streaming é pago, mas tem como os torcedores assistirem de graça devido ao período de teste de 30 dias.
A plataforma cobra R$ 19,90 por mês depois do encerramento do prazo, caso você não faça o cancelamento previamente. Já o plano anual cobra R$ 166,80 (R$ 13,90/mensal).
Como assistir Vasco x Bahia grátis na Amazon?
- Acesse o site da Amazon Prime: Vá para a página de teste grátis.
- Clique em "Teste grátis por 30 dias": Você será redirecionado para a página de login.
- Faça login ou crie uma conta: Crie uma nova conta com seu nome, e-mail e senha.
- Adicione uma forma de pagamento: A Amazon solicitará os dados do seu cartão de crédito.
- Confirme a assinatura: Após adicionar os dados, a assinatura de teste será ativada.
- Instale o aplicativo: Baixe no seu smartphone, tablet, Smart TV, videogame ou navegador.
- Busque pelos jogos: Dentro do aplicativo, procure pela aba de esportes ou pesquise o jogo.
Vídeo: Resultado de Vasco x Bahia em tempo real
Abaixo, todos os internautas podem seguir o resultado em tempo real no YouTube apenas em áudio. Isso porque a GeTV e a CazéTV (detentora dos direitos) não exibem esse confronto.