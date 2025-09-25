RioMar Recife ganha novo espaço de eventos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Área de alto padrão e versátil, capaz de receber debates e feiras culturais, está em construção no 3º piso e tem previsão de inaugurar no final do ano

Com localização privilegiada no Nordeste e infraestrutura capaz de atender grandes eventos, considerando a centralidade da rede aeroportuária e uma forte rede hoteleira, o Recife se destaca como destino do turismo de negócios, atraindo investimentos do setor para a cidade. Para atender a esse nicho, os empreendedores do RioMar Recife, liderados pelo Grupo JCPM, estão investindo em uma nova área de eventos, projetada para oferecer versatilidade, conforto e estrutura de alto padrão para os mais diversos formatos de eventos.

As obras já foram iniciadas e a previsão de inauguração é no final deste ano. Para 2026, quase vinte eventos de negócios já estão programados, entre congressos, feiras e encontros corporativos. O shopping ainda receberá investimentos em retrofit para novos restaurantes, e atualização do paisagismo.



Nova área de eventos no RioMar Recife - Projeção - Divulgação

O RioMar Recife tem, em sua característica, uma localização central, entre as zonas Norte e Sul da cidade, oferecendo um novo espaço em uma região estratégica para grandes eventos, próxima de hotéis e do aeroporto. A nova área de eventos, localizada no Piso L3 do empreendimento, vai contar com 2.330 m² de área total.



O ambiente contempla ampla área de exposição, no formato plenária com capacidade para até 800 pessoas e no formato de feiras com capacidade para mais de 1.400 pessoas, salas de apoio multifuncionais, copa de suporte e acesso independente, garantindo mais praticidade e organização para organizadores e participantes.



Os diferenciais inerentes ao shopping, como ampla oferta de vagas de estacionamento, segurança, climatização, acessibilidade, vasta rede de restaurantes, lojas e serviços, vão ofertar uma experiência completa ao público e consolidar o RioMar Recife como um dos principais destinos para eventos de pequeno e médio porte na Região.



Entre os perfis de eventos que o novo espaço de eventos do RioMar Recife vai atrair estão congressos e seminários; convenções e encontros corporativos; feiras e exposições; lançamentos e apresentações, treinamentos e workshops; premiações e celebrações empresariais; e eventos híbridos e transmissões.



Cultura



Nova área de eventos no RioMar Recife - Projeção - Divulgação

O RioMar Recife é considerado um destino turístico e figura entre os 10 principais pontos da cidade, segundo o TripAdvisor. O empreendimento se configura como um hub social, que mescla compras, serviços e entretenimento, e tem em sua cultura a promoção de eventos culturais que já fazem parte do calendário da capital pernambucana.

Com a realização de mais de 100 eventos por ano em espaços já existentes no empreendimento, como as duas Praças de Eventos do Piso L1, a Praça de Alimentação no Piso L3, a antiga área de eventos no Piso L3 e o Teatro RioMar no Piso L4, a nova área que está sendo construída também será palco de grandes eventos culturais, como shows e exposições.