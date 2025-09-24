fechar
Saudade de Lisboa? 4 cidades brasileiras que encantam quem ama a capital portuguesa

Se apaixonou por Lisboa e quer sentir um gostinho parecido sem sair do Brasil ?Conheça destinos que trazem o charme português com sotaque brasileiro

Por Guilherme Gusmão Publicado em 24/09/2025 às 10:16
Ouro Preto, Minas Gerais
Ouro Preto, Minas Gerais - iStock

Lisboa é aquela cidade que conquista com suas ruas de pedra, fachadas azulejadas, gastronomia marcante e um clima que mistura o antigo com o moderno. Mas você sabia que existem cidades brasileiras que trazem esse mesmo charme — com uma pitada tropical?

Seja pela herança colonial portuguesa, pela arquitetura histórica, pelas ladeiras charmosas ou até pela comida, selecionamos 4 cidades do Brasil perfeitas para quem ama Lisboa. Prepare seu roteiro e conheça lugares cheios de beleza, história e identidade.

1. Ouro Preto (MG)

Com suas ruas de pedra, igrejas imponentes e casarões coloniais, Ouro Preto é um verdadeiro mergulho na história luso-brasileira.

Declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO, a cidade encanta quem aprecia arquitetura barroca, cultura e gastronomia mineira — com influência direta da colonização portuguesa.

Destaque: Igreja de São Francisco de Assis, projetada por Aleijadinho, e as ladeiras que lembram os bairros históricos de Lisboa.

2. Paraty (RJ)

Paraty é uma cidade que combina charme colonial com natureza exuberante. Suas ruas de pedra, construções brancas com detalhes coloridos e igrejas centenárias remetem à estética lisboeta — tudo isso à beira-mar. É o destino perfeito para quem ama cultura, história e um clima boêmio à beira da baía.

Destaque: Centro histórico preservado, onde é possível caminhar sem pressa, apreciar a arquitetura e curtir o estilo de vida tranquilo.

3. Recife (PE)

Recife tem fortes laços com Portugal — tanto na arquitetura do seu centro antigo quanto na influência cultural. O bairro do Recife Antigo, com seus prédios coloridos, ruas estreitas e clima histórico, pode lembrar o bairro lisboeta de Alfama. E ainda há o plus: o calor nordestino e o ritmo contagiante da cidade.

Destaque: Passeio pelo Marco Zero e visita à Sinagoga Kahal Zur Israel, a primeira das Américas, em meio à arquitetura colonial.

4. São Luís (MA)

São Luís é uma das cidades brasileiras com maior herança portuguesa visível. Seu centro histórico é repleto de azulejos típicos portugueses, casarões coloniais e ruas de pedra que lembram diretamente Lisboa. A cidade é considerada Patrimônio Mundial pela UNESCO e carrega no visual e na alma a forte presença lusa.

Destaque: O charme do Centro Histórico e seus prédios coloridos revestidos de azulejos, que fazem qualquer lisboeta se sentir em casa.

