O evento propõe uma reflexão sobre mudanças climáticas e meio ambiente e acontece entre os dias 23 e 26 de setembro, com entrada gratuita

A 19ª edição da Primavera dos Museus conta, novamente, com a participação do Espaço Ciência. O evento propõe uma reflexão sobre o tema "Museus e mudanças climáticas", convidando a sociedade refletir sobre o papel dessas instituições diante de um dos maiores desafios contemporâneos. A coordenação é do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).

Entre os dias 23 e 16 de setembro, o equipamento da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco promove uma programação gratuita, incluindo oficinas interativas e atividades envolvendo diversas áreas do conhecimento.

O Espaço Ciência participa da programação do projeto desde 2007. O diretor de Sensibilização e Difusão Científica do Espaço Ciência, Diogo Lopes de Oliveira, destaca: “A programação da Primavera dos Museus no Espaço Ciência evidencia a importância de promover o debate sobre as mudanças climáticas, garantindo que mais pessoas tenham acesso à informação e ao conhecimento sobre o tema.”

Programação

Espaço Ciência participa da 19ª edição da Primavera dos Museus com oficinas e atividades - Divulgação

OFICINAS

• Bingo Geográfico: Entendendo as Mudanças Climáticas de Forma Lúdica

Descrição: Nesta oficina, os participantes exploram, de forma acessível e dinâmica, as mudanças climáticas e seus impactos por meio de um bingo interativo.

Data: 23 e 25/09 – 08h às 12h

Classificação: Ensino fundamental e médio

• Efeito Estufa: A Influência da Concentração de Gases na Retenção de Calor

Descrição: Oficina em que os participantes realizam um experimento em três etapas que simula o efeito estufa e sua relação com o aquecimento global.

Data: 24 e 26/09 – 13h às 17h

Classificação: Ensino fundamental e médio

• SOS Oceanos: O que o Plástico tem a ver com o Clima?

Descrição: Nesta oficina, os participantes criam oceanos simulados em recipientes para refletir sobre os impactos da poluição plástica e sua relação com as mudanças climáticas.

Data: 24 e 26/09 – 08h às 12h

Classificação: Ensino fundamental e médio

• Clima em Jogo: Decisões que Transformam

Descrição: Nesta oficina, os participantes simulam desafios ligados às mudanças climáticas e aos ODS por meio de um jogo de tabuleiro educativo.

Data: 23/09 – 13h às 17h

Classificação: Ensino fundamental e médio

• Degelo em Ação: O que Derrete Além do Gelo

Descrição: Oficina em que os participantes exploram o derretimento das calotas polares com experimentos simples que demonstram conceitos de química e fatores que influenciam o degelo e o clima.

Data: 25/09 – 13h às 17h

Classificação: Ensino fundamental e médio

Serviço