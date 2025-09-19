Estudante é ferido por tiro próximo ao Espaço Ciência na Região Metropolitana do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jovem de 20 anos foi atingido de raspão na perna e passa bem; polícia investiga origem do disparo que pode ter vindo de comunidade vizinha

Um estudante de 20 anos, do curso de matemática, foi atingido por um disparo de arma de fogo em uma das pernas nas proximidades do Espaço Ciência, em Olinda. Segundo relatos, o tiro pode ter sido resultado de um confronto em uma comunidade vizinha.

De acordo com a direção do Espaço Ciência, a equipe de segurança prestou os primeiros socorros ao jovem. Bombeiros civis e policiais militares que atuam na unidade também auxiliaram no atendimento até a chegada de apoio médico.

Em nota, o Espaço Ciência informou que o ferimento foi superficial e que o estudante passa bem após receber cuidados médicos.

A região já registrou incidentes semelhantes em anos anteriores, incluindo um disparo de arma de fogo em 2021, confronto entre gangues em 2020 e o assalto a um visitante do museu em 2019.

Investigação em curso

A Polícia Civil abriu investigação para apurar a origem do disparo. Novas informações devem ser divulgadas conforme o andamento do inquérito.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.