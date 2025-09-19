fechar
Estudante é ferido por tiro próximo ao Espaço Ciência na Região Metropolitana do Recife

Jovem de 20 anos foi atingido de raspão na perna e passa bem; polícia investiga origem do disparo que pode ter vindo de comunidade vizinha

Por TV Jornal Publicado em 19/09/2025 às 9:38
Um estudante de 20 anos, do curso de matemática, foi atingido por um disparo de arma de fogo em uma das pernas nas proximidades do Espaço Ciência, em Olinda. Segundo relatos, o tiro pode ter sido resultado de um confronto em uma comunidade vizinha.

De acordo com a direção do Espaço Ciência, a equipe de segurança prestou os primeiros socorros ao jovem. Bombeiros civis e policiais militares que atuam na unidade também auxiliaram no atendimento até a chegada de apoio médico.

Em nota, o Espaço Ciência informou que o ferimento foi superficial e que o estudante passa bem após receber cuidados médicos.

A região já registrou incidentes semelhantes em anos anteriores, incluindo um disparo de arma de fogo em 2021, confronto entre gangues em 2020 e o assalto a um visitante do museu em 2019.

Investigação em curso

A Polícia Civil abriu investigação para apurar a origem do disparo. Novas informações devem ser divulgadas conforme o andamento do inquérito.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

