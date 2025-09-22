18º Festival Internacional Cena CumpliCidades celebra dança contemporânea gratuita em Recife
Focus Cia de Dança apresenta espetáculos inéditos e gratuitos, incluindo "Trupe", "De Bach a Nirvana" e "Carlota – Focus Dança Piazzolla"
Clique aqui e escute a matéria
Após encher os palcos com 30 sessões de 23 espetáculos de três países, o 18º Festival Internacional Cena CumpliCidades entra em sua semana de despedida com programação inédita e gratuita, oferecendo aos recifenses o melhor da dança contemporânea nacional. A Focus Cia de Dança (RJ), uma das mais respeitadas companhias do país, celebra seus 25 anos de carreira com três espetáculos de seu internacionalmente aplaudido repertório.
Dia 24 de setembro, no Centro de Artes da UFPE, às 19h, ocorre a performance “Trupe”, que evoca o artista em sua eterna travessia até onde o povo está. Dia 26, no Teatro Luiz Mendonça, sobe a cortina para “De Bach a Nirvana”, em que música erudita e rock se unem com poesia e vigor em música ao vivo. No dia 27, no mesmo teatro, a plateia vai ao encontro de “Carlota – Focus Dança Piazzolla”, tributo poético ao tango através da dança contemporânea. Fechando a série, haverá uma segunda sessão de “Trupe”, dia 28, às 11h30, no Parque da Jaqueira.
A “Circulação Petrobras Focus 25 anos” é patrocinada pela Petrobras via Lei Federal de Incentivo à Cultura, inaugurando o projeto no Nordeste em 2025. Mais de 50 mil pessoas já participaram da turnê este ano.
Em “De Bach a Nirvana”, dez bailarinos dançam interagindo com a arquitetura do palco e com quinteto de cordas ao vivo. A obra conecta Johann Sebastian Bach (1685-1750) e a banda Nirvana, sob direção e coreografia de Alex Neoral, que também dirige a Comissão de Frente da G.R.E.S. Unidos de Vila Isabel.
“Carlota – Focus Dança Piazzolla”, de 2023, homenageia mestras de Neoral, como Carlota Portella, Regina Sauer, Giselle Tápias e Déborah Colker. São 11 tangos de Astor Piazzolla reinterpretados para a dança contemporânea.
“Trupe” homenageia artistas mambembes, com cortejo de 150 metros percorrido por dez bailarinos, surpreendendo o público. A performance foi apresentada na Espanha, em Madri (2023), e no Canadá, em Montreal, no Festival Quartiers Danses.
O Festival é realizado pela Associação Cultural Artistas Integrados, com incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco; apoio cultural da Temporada França-Brasil 2025, Aliança Francesa, Fundação de Cultura Cidade do Recife, LEED da UFPE; e cooperação do Cena Expandida e Festival Internacional Cena Noronha.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Serviço
18º Festival Internacional Cena CumpliCidades
De 4 a 28 de setembro de 2025
Informações: @ccumplicidades
Programação Focus Cia de Dança
“Trupe”
Dia 24 de setembro, às 19h
Centro de Artes da UFPE – Cidade Universitária
Acesso gratuito
Classificação: Livre | Duração: 35 minutos
“De Bach a Nirvana”
Dia 26 de setembro, às 20h
Teatro Luiz Mendonça: Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
Ingresso gratuito. Retirar bilhete através do link
Classificação: Livre | Duração: 90 minutos
“Carlota – Focus Dança Piazzolla”
Dia 27 de setembro, às 20h
Teatro Luiz Mendonça: Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
Ingresso gratuito. Retirar bilhete através do link
Classificação: 12 anos | Duração: 75 minutos
“Trupe”
Dia 28 de setembro, às 11h30
Parque da Jaqueira – Av. Rui Barbosa, s/n, Graças, Recife
Acesso gratuito
Classificação: Livre | Duração: 35 minutos