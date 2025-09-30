fechar
Signo |

2 signos vão rir à toa ao receber depósitos inesperados que caem na conta em plena terça-feira

Para estes dois signos, um dinheiro de surpresa promete mudar os rumos financeiros a partir desta terça-feira, 30/09! Saiba quais são:

Por Bianca Tavares Publicado em 30/09/2025 às 9:18
Imagem de dinheiro do Brasil
Imagem de dinheiro do Brasil - Rafael de Matos Carvalho

Clique aqui e escute a matéria

Os astros prometem grandes surpresas para apenas dois signos do zodíaco! 

O presente chega para alegrar a vida destes escolhidos, que terão uma chance única para mudar de vida. Apesar de ter a parte da sorte, eles ainda precisarão agir e pegar a oportunidade cedida pelo universo!

Portanto, é hora de ficar atento aos mínimos sinais e investir pesado na melhora financeira.

Confira quais são os signos:

Leia Também

Capricórnio

A lista começa com Capricórnio, que terá frutos financeiros do reencontro com um amigo antigo. Planos que estavam deixados de lado voltam com tudo e acendem o lado empreendedor desse signo.

  • Número da sorte: 12

Libra

Os nativos do signo de Libra vão receber uma mensagem que deverá ser um verdadeiro divisor de águas.

Esteja com a mente aberta para se jogar em novos caminhos que te levarão ao sucesso financeiro.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Número da sorte: 79

Veja também: SIGNOS QUE VÃO GANHAR MUITO DINHEIRO

Leia também

2 signos vão ter sorte em pequenos jogos ou rifas e sentir que o destino está jogando a favor
Signo

2 signos vão ter sorte em pequenos jogos ou rifas e sentir que o destino está jogando a favor
2 signos vão sentir na pele o gostinho de uma virada financeira neste fim de setembro
Signo

2 signos vão sentir na pele o gostinho de uma virada financeira neste fim de setembro

Compartilhe

Tags