2 signos vão ter sorte em pequenos jogos ou rifas e sentir que o destino está jogando a favor
A reta final de setembro traz sorte inesperada para dois signos que podem receber prêmios simbólicos, mas cheios de significado; veja quais!
É hora da sorte!
O destino gosta de se manifestar de maneiras simples, e no fim de setembro dois signos vão perceber isso na prática.
Seja em uma rifa, um sorteio de brinde ou até em pequenos jogos, eles terão a sensação de que a sorte está sorrindo de forma especial.
Não será apenas sobre o valor do prêmio, mas da confirmação de que a energia está fluindo a favor deles.
Sagitário
Sagitário, que adora uma boa aventura, pode se surpreender ao ganhar em algo aparentemente trivial. Essa vitória renova a confiança, trazendo um ar de otimismo para encerrar o mês com boas vibrações.
- Número da sorte: 9
Câncer
Câncer sentirá que o universo manda sinais de cuidado. Ganhar um prêmio simples, como uma lembrança ou um brinde, será suficiente para reacender a fé de que coisas boas podem surgir sem aviso.
- Número da sorte: 25