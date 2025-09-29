2 signos vão receber uma ligação no fim da tarde que muda completamente os planos da semana e traz boas notícias financeiras
O contato chega de forma inesperada e garante uma virada positiva na rotina de dois signos que aguardavam por soluções; veja agora!
O fim de tarde reserva um movimento especial para dois signos que verão seus planos mudarem em questão de minutos.
Uma ligação, mensagem ou retorno aguardado pode abrir portas financeiras, desbloquear negociações ou trazer alívio para preocupações que pareciam sem saída.
A sensação é de virada rápida, acompanhada de entusiasmo e novos horizontes.
Capricórnio
Capricórnio, sempre atento às oportunidades, recebe um contato que mexe com sua agenda e garante novas perspectivas de ganhos.
Pode ser a confirmação de um trabalho, a resposta positiva de um projeto ou até uma chance de parceria que fortalece sua estabilidade.
- Número da sorte: 12
Gêmeos
Para Gêmeos, a surpresa chega com leveza: uma ligação inesperada pode significar pagamento antecipado, proposta de colaboração ou até um convite que gera renda extra.
Essa notícia anima o signo e transforma o humor da semana.
- Número da sorte: 27