Cultura | Notícia

Caetano Veloso será atração da prévia Sala da Justiça, em Olinda, em 2026

Edição está marcada para 30 de janeiro, no pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco; Venda de ingressos começa nesta quarta-feira (1º)

Por Emannuel Bento Publicado em 01/10/2025 às 13:03
Caetano Veloso durante a abertura do Carnaval do Recife, no Marco Zero, em 2023
Caetano Veloso durante a abertura do Carnaval do Recife, no Marco Zero, em 2023 - Ed Machado/PCR

A prévia Enquanto Isso na Sala da Justiça anunciou, nesta quarta-feira (1º/10), Caetano Veloso com atração na edição de 2026, marcada para 30 de janeiro, no pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

As vendas de ingressos começaram nesta quarta-feira, a partir das 18h, pelo site Bilheteria Digital. Mais atrações devem ser divulgadas nos próximos meses.

Em edições passadas, o evento já recebeu nomes de peso como Ney Matogrosso, Manu Chao, Novos Baianos, BaianaSystem, Alcione, Liniker, Nação Zumbi e Alceu Valença.

Criada há mais de três décadas por um grupo de amigos, a prévia antecede o bloco que sai durante o Carnaval de Olinda, com o público fantasiado de super-heróis, vilões e personagens da cultura pop.

SERVIÇO
Enquanto Isso na Sala da Justiça 2026
Onde: Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda)
Quando: 30 de janeiro de 2026
Quanto: à venda a partir das 18h de hoje, 1º de outubro

