De onde vem a tradição das prévias de Olinda em setembro?
Começando com um único ensaio reunindo cerca de 50 pessoas em um Sete de Setembro, a tradição hoje se estende por meses no Sítio Histórico
Em todo o Brasil, muita gente se surpreende ao saber que, em Pernambuco, as chamadas "prévias de Carnaval" começam em setembro. Em outros centros carnavalescos importantes, como Salvador ou Rio de Janeiro, esse tipo de iniciativa ganha força apenas em janeiro do ano vigente.
Mas nem sempre foi assim na "terra dos altos coqueiros". A tradição nasceu em um feriado do Dia da Independência, em 2002, com a Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos, então presidida por Júlio Silva, em parceria com o Maestro Lessa, falecido em julho deste ano.
A iniciativa surgiu justamente porque, em Pernambuco, o frevo muitas vezes fica restrito a fevereiro — diferente do que acontecia com o axé na Bahia ou o samba no Rio.
Havia também o objetivo de movimentar o Sítio Histórico de Olinda, especialmente para os turistas, que visitavam a cidade mas muitas vezes não conseguiam acessar o frevo.
Após o feriado, a Pitombeira passou a realizar ensaios aos domingos durante o restante do ano. Aos poucos, outras troças foram aderindo à movimentação, consolidando o calendário anual que existe hoje. Neste domingo (7), a troça inicia o desfile às 16h, no Carmo.
Ideia que deu ritmo à cidade fora do Carnaval
"Esse projeto, vamos chamar assim, surgiu com a proposta de dar uma dinâmica diferente para a cidade. De início, queríamos realizar a partir de março em diante, mas não prosperou por questões políticas e financeiras", explica Júlio Silva, ao JC.
O ex-presidente da troça então adaptou a proposta para a realização de ensaios na sede da Pitombeira em setembro, usando o feriado da Independência como ponto de partida. Ele, inclusive, sempre chamou os encontros de "ensaio" — nunca de "prévia".
"Era uma ideia para que as orquestras pudessem ensaiar para quando chegasse o Carnaval. Elas estariam familiarizadas com o que iriam tocar. Depois, dávamos uma volta pela cidade. Em alguns anos, partíamos para bairros específicos, numa pegada de 'frevo nos bairros'", recorda Júlio.
No início, o projeto não teve tanta adesão, com cerca de 30 a 50 pessoas no primeiro ensaio. "Mas depois foi se consolidando e tá aí, já faz parte do calendário", comenta.
Homenagem a Maestro Lessa
Quando Júlio falava em "ensaio", era porque as orquestras de fato estavam treinando, incluindo os erros dos músicos. Maestro Lessa, conhecido pelo seu rigor, não se intimidava com a plateia para corrigir os músicos.
"Quando o músico errava, ele pegava a baqueta, batia e recomeçava. No início, as pessoas achavam que era um espetáculo, mas era ensaio mesmo. Recomeçava quatro, cinco vezes, se fosse preciso", relembra Juliano Cavalcanti, organizador da Troça Tá Maluco.
O atual presidente da Pitombeira, Hermes Cristo Neto (Herminho), afirma que a troça fará uma homenagem a Lessa. "Teremos uma faixa de homenagem a ele, que foi pioneiro disso tudo", diz.
Patrimônio Vivo de Pernambuco, a Pitombeira existe desde 17 de fevereiro de 1947 e até hoje segue oxigenando o Carnaval de Olinda. De acordo com Júlio Silva, durante seu tempo como presidente, nunca houve incentivo público para essa iniciativa de setembro.
Sendo "prévia" ou "ensaio", a movimentação carnavalesca cinco meses antes da folia de Momo é uma demonstração de resistência do frevo e de toda a cadeia cultural que o mantém vivo.
Confira a programação de prévias em Olinda em setembro:
7 de setembro (domingo)
- 16h – Pitombeira dos Quatro Cantos
Concentração: Sede da Pitombeira (Rua 27 de Janeiro, nº 128, Carmo)
- 17h – Os Lombras da Cachaça
Concentração: Clube Vassourinhas de Olinda
Quanto: abadá R$ 120
13 de setembro (sábado)
- 18h – Troça Anárquica Carnavalesca O Rodo
Concentração: Bar do Ró, Largo do Amparo
14 de setembro (domingo)
- 18h – Espetáculo Tudo Acaba em Frevo
Local: Praça Lauro Nigro
21 de setembro (domingo)
- TCM O Cara
Horário e local ainda não informados
- 16h – CCM Lenhadores de Olinda
Concentração: Rua São Miguel, nº 47, Amaro Branco