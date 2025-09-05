fechar
Cultura | Notícia

Prévias de Carnaval em Olinda: confira blocos e troças que saem em setembro

Prévias carnavalescas de Olinda animam as ruas já a partir deste domingo (7), no feriado de sete de setembro, com o tradicional desfile da Pitombeira

Por Emannuel Bento Publicado em 05/09/2025 às 15:16
Desfile de blocos no Carnaval de Olinda, em Pernambuco
Desfile de blocos no Carnaval de Olinda, em Pernambuco - Felipe Ribeiro/JC Imagem

A folia em Pernambuco não espera fevereiro. As prévias carnavalescas de Olinda voltam a animar as ruas já a partir deste domingo (7), no feriado de sete de setembro, com o tradicional desfile da Pitombeira dos Quatro Cantos, que marca o início das comemorações.

A concentração começa às 16h, na sede da troça (Rua 27 de Janeiro, 128, no Carmo).

Em seguida, às 17h, é a vez da TCM Os Lombras da Cachaça, que se reúne no Clube Vassourinhas de Olinda - com abadá a R$ 120 para quem quiser curtir a concentração com serviço open bar.

Próximos fins de semana

DIVULGAÃ?Ã?O
T.C.M O Cara desfila nas segundas de Carnaval, em Olinda - DIVULGAÃ?Ã?O

No fim de semana seguinte, no sábado (13), às 18h, a Troça Anárquica Carnavalesca O Rodo se concentra no Bar do Ró, no Largo do Amparo.

Já no domingo (14), também às 18h, a Praça Lauro Nigro recebe o espetáculo "Tudo Acaba em Frevo", com entrada gratuita.

O mês segue com mais troças: no dia 21 (domingo), o TCM O Cara participa da programação, com horário e local ainda não definidos. No mesmo dia, às 16h, o Clube Carnavalesco Misto Lenhadores de Olinda se concentra na Rua São Miguel, nº 47, no bairro de Amaro Branco.

Confira a programação de prévias em Olinda em setembro:

7 de setembro (domingo)

  • 16h – Pitombeira dos Quatro Cantos
    Concentração: Sede da Pitombeira (Rua 27 de Janeiro, nº 128, Carmo)
  • 17h – Os Lombras da Cachaça
    Concentração: Clube Vassourinhas de Olinda
    Ingresso: abadá R$ 120

13 de setembro (sábado)

  • 18h – Troça Anárquica Carnavalesca O Rodo
    Concentração: Bar do Ró, Largo do Amparo

14 de setembro (domingo)

  • 18h – Espetáculo Tudo Acaba em Frevo
    Local: Praça Lauro Nigro
    Ingresso: gratuito

21 de setembro (domingo)

  • TCM O Cara
    Horário e local ainda não informados
  • 16h – CCM Lenhadores de Olinda
    Concentração: Rua São Miguel, nº 47, Amaro Branco

