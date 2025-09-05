Domingando nas Prévias anima AMP 213 com feijoada, samba e frevo em Olinda
Evento no casarão AMP 213 abre oficialmente as prévias carnavalescas em Olinda, com samba, frevo, feijoada e atrações para toda a família
Domingando nas Prévias acontece domingo, 7 de setembro, a partir das 12h, na AMP 213 (Rua do Amparo, 213, Olinda – PE), marcando o início oficial das prévias carnavalescas.
A programação inclui roda de samba com Xande Paz, frevo com a Orquestra do Maestro Mamão e buffet livre de feijoada por R$ 39,90 (R$ 29,00 para crianças até 12 anos). O público terá ainda uma caipirinha gratuita até as 14h, área kids, ambiente pet friendly e pulseira exclusiva de acesso, permitindo circular pelas prévias de Olinda e retornar ao casarão com conforto e sem filas.
Além da abertura das prévias carnavalescas, o evento celebra 3 anos da AMP 213 e marca o lançamento oficial do Day Use de Carnaval 2026.
Serviço
- Evento: Domingando nas Prévias
- Data: 7 de setembro (domingo)
- Horário: a partir das 12h
- Local: AMP 213 — Rua do Amparo, 213, Olinda – PE
- Valores: R$ 39,90 (inteira) • R$ 29,00 (crianças até 12 anos)
- Ingressos: https://bit.ly/domingando-amp213
- Mais informações: Instagram @amp.213