Livro revisita os períodos de Olinda, de vila colonial a Patrimônio da Humanidade

"Olinda nos seus Diversos Momentos" é mais um lançamento póstumo do renomado arquiteto, professor e pesquisador José Luiz Mota Menezes (1945-2021)

Mais um lançamento póstumo do renomado arquiteto, professor e pesquisador José Luiz Mota Menezes (1945-2021) chega ao público nesta sexta-feira (5), às 16h.

O livro "Olinda nos seus diversos momentos" será lançado no Instituto Histórico de Olinda, localizado na Av. Liberdade, 214, no Carmo, em evento aberto ao público e com acessibilidade garantida por intérprete de Libras.

Reconhecido pelo compromisso com a preservação da memória e do patrimônio cultural de Pernambuco, o estudioso foi responsável pelo "Atlas Histórico e Cartográfico do Recife" (1985), relançado em 2018.

"A publicação reafirma o legado de José Luiz Mota Menezes como pesquisador incansável da cultura pernambucana, que sempre buscou democratizar o acesso ao conhecimento e estimular a valorização da identidade e da memória coletiva do estado", ressalta a produtora do projeto, Clarisse Fraga, diretora da Bureau de Cultura.

Conteúdo do livro

Praça de São Pedro, em Olinda - JOSIVAN RODRIGUES/DIVULGAÇÃO Convento da Conceição, em Olinda - JOSIVAN RODRIGUES/DIVULGAÇÃO Igreja do Monte, em Olinda - JOSIVAN RODRIGUES/DIVULGAÇÃO Igreja da Sé e comércio informal, em Olinda - JOSIVAN RODRIGUES/DIVULGAÇÃO

A obra dedica-se a retratar os aspectos arquitetônicos, históricos e artísticos de Olinda, cidade cujo conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico foi tombado pelo Iphan em 1968 e reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco em 1982.

Com olhar sensível e rigor histórico, Menezes revisita os diversos períodos da cidade, desde sua formação como vila no século XVI até a consolidação de um sítio histórico singular, marcado pela presença do mar, da vegetação e pela harmonia entre casario, largos e igrejas.

Exemplares

Capa de 'Olinda nos seus diversos momentos', de José Luiz Mota Menezes - JOSIVAN RODRIGUES/DIVULGAÇÃO

No Sítio Histórico de Olinda, destacam-se exemplares da arquitetura religiosa dos séculos XVI e XVII, como o Convento e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, além do Convento de Nossa Senhora das Neves, que integra o conjunto arquitetônico do Convento Franciscano.

O conjunto urbano, representativo de várias épocas, forma uma ambiência peculiar em harmonia com o mar e a vegetação. O caráter próprio e diferenciado da cidade está justamente nessa paisagem, que a identifica ao longo dos diversos momentos da história.

Livro será distribuído em escolas

O projeto, incentivado pelo Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura – Funcultura, viabilizou a impressão de mil exemplares, dos quais 250 serão distribuídos gratuitamente em escolas, bibliotecas públicas e instituições voltadas para pessoas com deficiência visual, como a SEAD e o Instituto de Cegos do Recife.

O livro também terá versão digital acessível, com audiodescrição das imagens disponível por QR Code. As fotos são assinadas pelo fotógrafo Josivan Rodrigues. Os exemplares destinados à venda terão preço acessível de R$ 40.

SERVIÇO

Lançamento do livro "Olinda nos seus Diversos Momentos"

Onde: Instituto Histórico de Olinda (Av. Liberdade, 214, Carmo)

Quando: 5 de setembro (sexta-feira), às 16h

Quanto: Entrada gratuita

Valor do livro: R$ 40

Saiba como acessar o JC Premium