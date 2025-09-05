Lia de Itamaracá é exonerada da Secretaria de Cultura após embates com gestão municipal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Artista disse não ter autonomia para decidir sobre eventos e recusou contratos da Abertura do Verão; Prefeitura oficializou exoneração em portaria

A cantora e cirandeira Lia de Itamaracá não ocupa mais o cargo de secretária de Turismo, Cultura e Eventos da Ilha de Itamaracá.

A artista, considerada patrimônio vivo da cultura pernambucana, foi exonerada nesta quinta-feira (4) pelo prefeito Paulo Fernando Pimentel Galvão (PSDB), após uma série de divergências com a administração municipal.

A decisão foi publicada em portaria oficial (GP nº 375/2025), retroativa ao dia 4 de setembro. A exoneração ocorre em meio a críticas públicas da artista à condução da pasta e à falta de autonomia em sua gestão.

Relação conturbada com a gestão

A saída de Lia representa mais um capítulo da relação turbulenta com a administração de Galvão.

O prefeito havia anunciado seu nome para a secretaria em 20 de novembro de 2024, afirmando que se tratava de um desejo antigo desde a campanha de 2020.

No entanto, apenas 17 dias após o início da gestão, em janeiro, Lia já demonstrava publicamente frustração com a condução da pasta.

Em postagens nas redes sociais, criticou a falta de diálogo com a Prefeitura, afirmou não ter sido chamada para reuniões e chegou a classificar o convite para assumir a secretaria como um gesto “falso”.

Naquele momento, a gestão justificou que priorizava problemas emergenciais deixados pela administração anterior, como coleta de lixo e dívidas com fornecedores.

Apesar disso, oficializou Lia como secretária na portaria nº 015/2025, publicada em 1º de janeiro.

A prefeitura chegou a prometer reuniões urgentes com a artista e sua equipe para “valorizar a Rainha Lia”, mas, segundo ela, os encontros não ocorreram de forma efetiva.

Críticas à falta de autonomia

Em sua mais recente nota pública, Lia voltou a criticar a falta de participação em decisões importantes da pasta.

Ela disse que nem ela nem sua equipe foram consultadas sobre as contratações para a Abertura do Verão, que acontece de 5 a 7 de setembro na Praça do Pilar, com atrações como Molejo, Patusco e Conde Só Brega.

“Não concordei com projetos que não pude opinar em nada, nos quais não tive direito de decisão sendo titular da pasta”, declarou.

A artista também afirmou que chegou a ser exonerada temporariamente em junho, em uma manobra administrativa que a afastou da organização dos festejos juninos.

Na ocasião, segundo aliados, as contratações foram feitas diretamente por fornecedores da prefeitura.

Pedido por secretaria independente

Diante dos atritos, Lia chegou a defender que a pasta fosse desmembrada, com a criação de uma Secretaria Especial de Cultura que lhe garantisse maior autonomia. A ideia, entretanto, não avançou.

De acordo com reportagem publicada pelo jornalista Emmanuel Bento nessa quarta-feira (03), a própria formação da equipe enfrentou obstáculos: apenas após meses de cobranças Lia conseguiu indicar alguns nomes de confiança, mas enfrentou resistência do prefeito, que preferia nomeações políticas sem relação direta com a área cultural.

Ministério Público deve ser acionado

Com mais de 70 anos de carreira, Lia afirmou que irá levar os fatos ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) na próxima semana.

Segundo a artista, essa é também sua responsabilidade como gestora pública, mesmo tendo sido impedida de exercer o cargo em sua plenitude.

“Seguirei fazendo minha ciranda de mãos dadas com minha Ilha. Lia não se cala, Lia não se curva e ninguém desmerece ou desrespeita Lia de Itamaracá", escreveu.

Oficialização da saída

A exoneração foi formalizada por meio da portaria assinada pelo prefeito Paulo Galvão, sob a justificativa de reestruturação administrativa.

O ato entrou em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 4 de setembro de 2025.

Até o momento, a Prefeitura não se pronunciou oficialmente sobre a saída da secretária.

Veja o comunicado completo publicado pela cantora: