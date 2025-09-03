Lia de Itamaracá alega falta de autonomia como secretária e não assina contratos de bandas para evento na Ilha
Secretária de Turismo, Cultura e Eventos da Ilha, Lia solicitou o desmembramento das pastas e a criação da Secretaria Independente Especial de Cultura
A secretária de Turismo, Cultura e Eventos da Ilha de Itamaracá, Lia de Itamaracá, recusou-se a assinar documentos para a contratação de bandas e artistas da Abertura do Verão, que ocorre entre os dias 5 e 7 de setembro, no município.
Ela afirma não ter sido ouvida ou consultada pela administração municipal, de Paulo Galvão (PSDB), na organização de grandes eventos da cidade.
Realizada na Praça do Pilar, a Abertura do Verão teve programação divulgada pela Prefeitura, com nomes como Molejo, Patusco e Conde Só Brega.
"Reitera-se que não houve, por parte da Secretária ou de sua equipe, qualquer autorização de despesas ou consulta prévia sobre a realização de quaisquer eventos", diz uma nota publicada no perfil da artista, nesta quarta-feira (3).
Desmembramento de Secretaria
Diante do impasse, Lia solicitou o desmembramento das pastas e a criação de uma Secretaria Independente Especial de Cultura, com o objetivo de ter mais autonomia na gestão.
A nota também reforça que, desde que assumiu a função, a secretária não foi convidada para reuniões ou decisões envolvendo o turismo e a cultura.
Prefeitura negou pedidos, diz equipe
Segundo pessoas próximas à artista, o embate com o alto escalão da Prefeitura de Itamaracá existe desde que ela assumiu a pasta, em janeiro deste ano.
Somente após sete meses, e depois de resistência da gestão, conseguiu indicar profissionais para compor a equipe de trabalho. O prefeito não concordava com os nomes sugeridos por Lia e defendia a indicação de pessoas de sua confiança, "mas sem experiência na área cultural".
Em relação à Abertura do Verão, a secretária também questionou os valores pagos às bandas escolhidas por uma equipe interna da prefeitura. A assessoria técnica da artista, que presta apoio dentro da secretaria, afirmou que o prefeito negou os pedidos da titular da pasta.
Exoneração no período junino
Maria Madalena Corrêa do Nascimento, nome de batismo da artista, chegou a ser exonerada temporariamente em junho deste ano.
Aliados de Lia afirmam que a exoneração foi uma manobra para afastá-la da montagem da programação junina do município. Nesse período, as contratações teriam sido realizadas por meio de um fornecedor da prefeitura.
A portaria de exoneração foi publicada no Diário Oficial em 18 de junho, afastando-a do cargo entre os dias 18 e 25 daquele mês. O documento mostra que o então secretário de Governo, Emiliano Araújo do Nascimento Júnior, foi nomeado interinamente para a Secretaria de Turismo.
Em outro trecho da nota, Lia reforça seu compromisso com a cultura local: "A secretária reitera seu compromisso e a honra em participar ativamente da gestão que a convidou para esta relevante missão, convite aceito com grande satisfação e responsabilidade".
A reportagem procurou a Prefeitura de Itamaracá, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestações.