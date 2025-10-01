Ensaios da Anitta 2026: confira datas e como comprar ingressos
Cantora escolheu o tema "Cosmos", inspirado na astrologia e no universo místico, para edição já confirmada em oito cidades do País
A cantora Anitta anunciou oficialmente as primeiras informações sobre os Ensaios da Anitta 2026, sua turnê de pré-carnaval que tornou-se um dos eventos mais aguardados do período.
A nova temporada terá oito apresentações confirmadas entre 10 de janeiro e 8 fevereiro, passando por capitais e grandes cidades do país.
Cidades e datas dos Ensaios da Anitta 2026
- 10/01 – Belém (PA)
- 11/01 – Fortaleza (CE)
- 17/01 – Recife (PE)
- 18/01 – Brasília (DF)
- 24/01 – Campinas (SP)
- 25/01 – Rio de Janeiro (RJ)
- 07/02 – Belo Horizonte (MG)
- 08/02 – São Paulo (SP)
Onde comprar ingressos para os Ensaios da Anitta 2026
Os ingressos estarão disponíveis pelo site oficial: www.carnavaldaanitta.com.br.
- Pré-venda exclusiva: 04/10 (sábado), a partir das 12h, para clientes Mercado Pago.
- Vendas gerais: a partir de 07/10 (terça-feira).
Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados.
Tema dos Ensaios da Anitta 2026
Para 2026, Anitta escolheu o tema "Cosmos", inspirado na astrologia e no universo místico. Durante a turnê, a artista promete figurinos relacionados aos signos do zodíaco e elementos cósmicos.
"Eu sempre encontro um jeito de trazer a minha identidade para os temas do meu carnaval. O 'Cosmos' vem para representar o meu momento atual. Mas os mantras ficarão só nos memes, tá? Para 2026 podem esperar muita jogação, hits, looks belíssimos e aquele clima de folia que é marca desses shows", afirmou a cantora.
Sucesso de público
O projeto já é considerado um dos maiores pré-carnavais do Brasil. Em 2025, os Ensaios da Anitta reuniram mais de 250 mil pessoas.
Com palco 360º, os shows aproximam o público da artista e contam com participações especiais de nomes da música brasileira, em gêneros que vão do funk e pop ao trap, sertanejo, axé, piseiro e brega.
