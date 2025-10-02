Cadastro no ID Jovem e campanhas de proteção infantojuvenil fazem parte da Bienal do Livro de Pernambuco
De 3 a 12 de outubro, SCJ-PE leva serviços de cidadania e ações de proteção às crianças e adolescentes ao Centro de Convenções de Pernambuco
A Secretaria da Criança e da Juventude de Pernambuco (SCJ-PE) levará serviços de cidadania e direitos para a XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, de 3 a 12 de outubro, no Centro de Convenções.
O público infantojuvenil poderá se cadastrar no Programa ID Jovem, garantindo acesso a meia-entrada em eventos culturais e transporte interestadual, e participar das campanhas de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual e de Combate ao Trabalho Infantil.
Cadastro no ID Jovem
O documento é um importante instrumento de inclusão social, cultural e de mobilidade, permitindo acesso a eventos culturais e esportivos com benefício da meia-entrada, além de gratuidade ou desconto no transporte interestadual.
O cadastramento é voltado para jovens de 15 a 29 anos, inscritos no Cadastro Único e com renda familiar de até dois salários mínimos. Pernambuco atingiu, nos últimos 12 meses, mais de 112 mil jovens cadastrados no programa.
Campanha de proteção
Durante todos os dias do evento, equipes da SCJ-PE vão orientar e sensibilizar os participantes sobre a importância de proteger os direitos de crianças e adolescentes.
As campanhas de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual e de Combate ao Trabalho Infantil incluem distribuição de materiais educativos e diálogo direto com o público, reforçando o papel da mobilização social e da educação na prevenção de violências.
Ações da SCJ-PE na Bienal do Livro
- Quando: 3 a 12 de outubro de 2025
- Onde: Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda