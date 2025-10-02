Milton Nascimento recebe diagnóstico de demência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Filho do músico notou comportamento diferente no pai e procurou ajuda médica; antes do diagnóstico, fizeram uma viagem pelos Estados Unidos

Milton Nascimento, icônico artista da música brasileira, recebeu recentemente o diagnóstico de demência por corpos de Lewy (DCL), um tipo de demência que apresenta sintomas similares aos do Parkinson e do Alzheimer. A informação é do filho do cantor, Augusto Nascimento, em entrevista à Revista Piauí.

Quadro clínico de Milton Nascimento



O relato de Augusto inclui as percepções que ele vinha tendo acerca do pai. Desde o carnaval de 2025, quando Milton foi homenageado pelo desfile da Portela, e de sua participação no lançamento do documentário Milton Bituca Nascimento, dirigido por Flávia Moraes, o músico apresentou sinais de declínio cognitivo.

O médico clínico geral de Milton foi acionado para as avaliações iniciais. Milton, que em 2023 já havia sido diagnosticado com Mal de Parkinson, foi submetido a uma bateria de exames que bateram o martelo: convive, agora, com a demência por corpos de Lewy (DCL).

O que é a DLC?

A demência por corpos de Lewy é um distúrbio neurodegenerativo que possui sintomas similares ao do Parkinson e da Doença de Alzheimer. O paciente acometido, geralmente homens acima de 60 anos, acaba por enfrentar dificuldades de raciocínio, atenção, memória e noção de espaço, além de alucinações.

Executar tarefas do dia-a-dia, assim como em qualquer quadro de demência, se torna um desafio. O movimento fica mais lento, os riscos de quedas aumentam, engolir fica difícil e os músculos ficam mais enrijecidos.

O paciente também pode apresentar mudanças comportamentais, como depressão, ansiedade e até agressividade. O sistema nervoso sofre alterações, prejudicando os batimentos cardíacos, circulação sanguínea, respiração, pressão arterial e outros funcionamentos corporais.

Milton Nascimento está bem?

Poucas semanas antes da conclusão do diagnóstico, Augusto pediu permissão ao médico para levar o pai em uma viagem pelos Estados Unidos. Os dois passaram 17 dias percorrendo os estados de Arizona, Idaho, Montana, Utah e Wyoming em um motorhome.

Com a repercussão da notícia do diagnóstico, Augusto foi procurado pela CNN. Ele pediu somente "respeito e compreensão" e afirmou que esse seria o "único comunicado à imprensa sobre o caso".

