fechar
Cultura | Notícia

Milton Nascimento recebe diagnóstico de demência

Filho do músico notou comportamento diferente no pai e procurou ajuda médica; antes do diagnóstico, fizeram uma viagem pelos Estados Unidos

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 02/10/2025 às 10:45
Milton Nascimento
Milton Nascimento - Divulgação/João Couto

Clique aqui e escute a matéria

Milton Nascimento, icônico artista da música brasileira, recebeu recentemente o diagnóstico de demência por corpos de Lewy (DCL), um tipo de demência que apresenta sintomas similares aos do Parkinson e do Alzheimer. A informação é do filho do cantor, Augusto Nascimento, em entrevista à Revista Piauí.

Quadro clínico de Milton Nascimento

O relato de Augusto inclui as percepções que ele vinha tendo acerca do pai. Desde o carnaval de 2025, quando Milton foi homenageado pelo desfile da Portela, e de sua participação no lançamento do documentário Milton Bituca Nascimento, dirigido por Flávia Moraes, o músico apresentou sinais de declínio cognitivo.

O médico clínico geral de Milton foi acionado para as avaliações iniciais. Milton, que em 2023 já havia sido diagnosticado com Mal de Parkinson, foi submetido a uma bateria de exames que bateram o martelo: convive, agora, com a demência por corpos de Lewy (DCL).

Leia Também

O que é a DLC?

A demência por corpos de Lewy é um distúrbio neurodegenerativo que possui sintomas similares ao do Parkinson e da Doença de Alzheimer. O paciente acometido, geralmente homens acima de 60 anos, acaba por enfrentar dificuldades de raciocínio, atenção, memória e noção de espaço, além de alucinações.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Executar tarefas do dia-a-dia, assim como em qualquer quadro de demência, se torna um desafio. O movimento fica mais lento, os riscos de quedas aumentam, engolir fica difícil e os músculos ficam mais enrijecidos.

O paciente também pode apresentar mudanças comportamentais, como depressão, ansiedade e até agressividade. O sistema nervoso sofre alterações, prejudicando os batimentos cardíacos, circulação sanguínea, respiração, pressão arterial e outros funcionamentos corporais.

Milton Nascimento está bem?

Poucas semanas antes da conclusão do diagnóstico, Augusto pediu permissão ao médico para levar o pai em uma viagem pelos Estados Unidos. Os dois passaram 17 dias percorrendo os estados de Arizona, Idaho, Montana, Utah e Wyoming em um motorhome.

Com a repercussão da notícia do diagnóstico, Augusto foi procurado pela CNN. Ele pediu somente "respeito e compreensão" e afirmou que esse seria o "único comunicado à imprensa sobre o caso".

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Leia também

Isa Pontual e Rinaldo Carvalho expõe juntos no Recife
ARTES VISUAIS

Isa Pontual e Rinaldo Carvalho expõe juntos no Recife
Horóscopo 02/10: Hoje, tenha paciência com as tarefas rotineiras e confie no seu sexto sentido nos assuntos de família
Astrologia

Horóscopo 02/10: Hoje, tenha paciência com as tarefas rotineiras e confie no seu sexto sentido nos assuntos de família

Compartilhe

Tags