Clássico de Onildo Almeida que uniu forró e rock ganha versão remasterizada no streaming
Aos 97 anos, caruaruense terá, pela primeira vez, um de seus discos disponível nas plataformas de streaming, com remasterização de Hélio Rozenblit
Clique aqui e escute a matéria
Aos 97 anos, o cantor e compositor caruaruense Onildo Almeida terá, pela primeira vez, um de seus discos disponível nas plataformas de streaming. O álbum "Forrorock", lançado em 1987, chega em versão remasterizada no dia 3 de outubro, pela gravadora Polymusic, com trabalho remasterização por Hélio Rozenblit.
O projeto nasceu após a experiência de Onildo na primeira edição do Rock in Rio, em 1985. Hospedado na casa de Luiz Gonzaga, no Rio de Janeiro, o compositor chegou a convidar o Rei do Baião para assistir ao festival.
Gonzaga recusou, mas o parceiro não deixou de ir. Fascinado com a dimensão do evento, Onildo voltou inspirado e compôs a faixa-título, que marca o último lançamento do artista em vinil de 12 polegadas.
Um passeio pela obra
"Forrorock" reúne composições que atravessam diferentes momentos da trajetória de Onildo Almeida. A faixa de abertura, Forrock in Rio, aproxima o baião do universo do rock, enquanto outras músicas retomam a tradição do forró, como Forró da Gota, que conta com a participação especial de Jorge de Altinho.
O lado B do disco destaca cantigas de roda que marcaram a carreira de Marinês, de Marinês e Sua Gente, a exemplo de "Sirirí-Sirirá", "Siu Siu Siu" e "Morena Bela", também conhecida na voz de Jackson do Pandeiro.
Outra canção em evidência é Marinheiro, Marinheiro, posteriormente regravada por Caetano Veloso. O álbum se encerra com a presença de Luiz Gonzaga, que divide com Onildo interpretações de Aproveita Gente e Tei Tei no Arraiá.
Legado
Com mais de 500 músicas registradas por intérpretes em todo o país, Onildo Almeida consolidou-se como um dos compositores mais representativos de Caruaru. É dele o clássico "A Feira de Caruaru", gravado por Luiz Gonzaga e responsável pelo primeiro disco de ouro do artista pernambucano, com mais de 100 mil cópias vendidas em apenas dois meses.