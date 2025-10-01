fechar
Clássico de Onildo Almeida que uniu forró e rock ganha versão remasterizada no streaming

Aos 97 anos, caruaruense terá, pela primeira vez, um de seus discos disponível nas plataformas de streaming, com remasterização de Hélio Rozenblit

Por Emannuel Bento Publicado em 01/10/2025 às 15:28
Capa de 'Forrorock' (1987), de Onildo Almeida
Capa de 'Forrorock' (1987), de Onildo Almeida - POLYSIC/DIVULGAÇAO

Aos 97 anos, o cantor e compositor caruaruense Onildo Almeida terá, pela primeira vez, um de seus discos disponível nas plataformas de streaming. O álbum "Forrorock", lançado em 1987, chega em versão remasterizada no dia 3 de outubro, pela gravadora Polymusic, com trabalho remasterização por Hélio Rozenblit.

O projeto nasceu após a experiência de Onildo na primeira edição do Rock in Rio, em 1985. Hospedado na casa de Luiz Gonzaga, no Rio de Janeiro, o compositor chegou a convidar o Rei do Baião para assistir ao festival.

Gonzaga recusou, mas o parceiro não deixou de ir. Fascinado com a dimensão do evento, Onildo voltou inspirado e compôs a faixa-título, que marca o último lançamento do artista em vinil de 12 polegadas.

Um passeio pela obra

"Forrorock" reúne composições que atravessam diferentes momentos da trajetória de Onildo Almeida. A faixa de abertura, Forrock in Rio, aproxima o baião do universo do rock, enquanto outras músicas retomam a tradição do forró, como Forró da Gota, que conta com a participação especial de Jorge de Altinho.

JORGE FARIAS/DIVULGAÇÃO
Cantor e compositor Onildo Almeida - JORGE FARIAS/DIVULGAÇÃO

O lado B do disco destaca cantigas de roda que marcaram a carreira de Marinês, de Marinês e Sua Gente, a exemplo de "Sirirí-Sirirá", "Siu Siu Siu" e "Morena Bela", também conhecida na voz de Jackson do Pandeiro.

Outra canção em evidência é Marinheiro, Marinheiro, posteriormente regravada por Caetano Veloso. O álbum se encerra com a presença de Luiz Gonzaga, que divide com Onildo interpretações de Aproveita Gente e Tei Tei no Arraiá.

Legado

Com mais de 500 músicas registradas por intérpretes em todo o país, Onildo Almeida consolidou-se como um dos compositores mais representativos de Caruaru. É dele o clássico "A Feira de Caruaru", gravado por Luiz Gonzaga e responsável pelo primeiro disco de ouro do artista pernambucano, com mais de 100 mil cópias vendidas em apenas dois meses.

