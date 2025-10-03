fechar
Cultura | Notícia

Curta com Léo do Coque é exibido para jovens atendidos pela Funase

"O Crime Não Compensa", dirigido por Fillipe Ramos, estimula a reflexão crítica e valorizar oportunidades de mudança entre os adolescentes

Por JC Publicado em 03/10/2025 às 14:36 | Atualizado em 03/10/2025 às 14:40
Léo do Coque em "O Crime Não Compensa"
Léo do Coque em "O Crime Não Compensa" - DIVULGAÇÃO

O curta-metragem "O Crime Não Compensa", dirigido por Fillipe Ramos e estrelado pelo influenciador Léo do Coque, será exibido para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa na Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase).

As sessões acontecem nesta terça-feira (7), às 14h, e no próximo dia 14 de outubro, na sede da instituição, localizada nos Aflitos, Zona Norte do Recife.

Além da exibição, a programação inclui intervenções artísticas, bate-papo com o elenco e relatos sobre escolhas de vida, superação e transformação. A iniciativa busca estimular a reflexão crítica e valorizar oportunidades de mudança entre os adolescentes.

Equipe

Com roteiro e direção de Fillipe Ramos, o filme também conta com os atores Silvia Souza, Leonardo Rodrigo, Paulo Duracell, Erlone Silva, Charles David e Gabriel Josué. A produção também está disponível no YouTube.

"O evento reafirma o compromisso da Funase com a formação integral dos adolescentes, promovendo debates sobre trajetórias de vida e alternativas positivas", destacou a instituição em nota.

SERVIÇO
Exibição do curta O Crime Não Compensa, de Fillipe Ramos
Onde: Funase – Sede (Aflitos)
Quando: 7 e 14 de outubro, às 14h

