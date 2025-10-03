Curta com Léo do Coque é exibido para jovens atendidos pela Funase

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"O Crime Não Compensa", dirigido por Fillipe Ramos, estimula a reflexão crítica e valorizar oportunidades de mudança entre os adolescentes

Clique aqui e escute a matéria

O curta-metragem "O Crime Não Compensa", dirigido por Fillipe Ramos e estrelado pelo influenciador Léo do Coque, será exibido para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa na Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase).

As sessões acontecem nesta terça-feira (7), às 14h, e no próximo dia 14 de outubro, na sede da instituição, localizada nos Aflitos, Zona Norte do Recife.

Além da exibição, a programação inclui intervenções artísticas, bate-papo com o elenco e relatos sobre escolhas de vida, superação e transformação. A iniciativa busca estimular a reflexão crítica e valorizar oportunidades de mudança entre os adolescentes.

Equipe

Com roteiro e direção de Fillipe Ramos, o filme também conta com os atores Silvia Souza, Leonardo Rodrigo, Paulo Duracell, Erlone Silva, Charles David e Gabriel Josué. A produção também está disponível no YouTube.

"O evento reafirma o compromisso da Funase com a formação integral dos adolescentes, promovendo debates sobre trajetórias de vida e alternativas positivas", destacou a instituição em nota.

SERVIÇO

Exibição do curta O Crime Não Compensa, de Fillipe Ramos

Onde: Funase – Sede (Aflitos)

Quando: 7 e 14 de outubro, às 14h