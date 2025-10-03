Porto Digital recebe etapa do Capture The Flag 2025, desafio global da Mendix em segurança digital
Mais do que uma competição, a iniciativa busca fortalecer a segurança em aplicações low-code por meio de colaboração e troca de conhecimento
TrueChange e Porto Digital trazem a Recife o Capture The Flag 2025 da Mendix
Desafio internacional em segurança digital reunirá especialistas em low-code nos dias 9 e 10 de outubro
A TrueChange, com apoio do Porto Digital, anuncia que Recife será palco de uma das etapas do Capture The Flag 2025 (CTF25), um dos maiores desafios globais de segurança em aplicações low-code promovido pela Mendix, plataforma low-code da Siemens voltada à aceleração da transformação digital. O encontro ocorre nos dias 9 e 10 de outubro de 2025, no Porto Digital, reconhecido como o maior polo tecnológico da América Latina.
O CTF25 será realizado de forma simultânea nas regiões APAC, EMEA e Américas, cada uma com rankings e premiações próprias. Com formato híbrido, o evento é gratuito e conecta participantes de todo o mundo em uma experiência prática e colaborativa. Durante dois dias, desenvolvedores, engenheiros de software, arquitetos de TI e entusiastas da inovação digital terão acesso a desafios de cibersegurança em aplicações Mendix, com níveis que vão do iniciante ao avançado, além de workshops conduzidos por especialistas internacionais e oportunidades de networking global.
Mais do que uma competição, o Capture The Flag promove um movimento internacional pela construção de aplicações low-code mais seguras, estimulando aprendizado, colaboração e inovação entre diferentes perfis profissionais. A realização em Recife reforça o posicionamento estratégico da cidade no mapa global da tecnologia e a consolida como um polo de referência na América Latina.
Para a TrueChange, trazer uma etapa do evento para o Brasil é um marco. “Recife já é reconhecida como um dos principais centros de tecnologia e inovação do continente, e sediar o Capture The Flag fortalece ainda mais esse papel. Queremos oferecer aos participantes uma experiência que vai além da competição, criando um ambiente de troca de conhecimento e colaboração global”, afirma Tony Firmino, CTO da TrueChange.
Serviço
Capture The Flag 2025 – Etapa Recife
Data: 9 e 10 de outubro de 2025
Local: Porto Digital – Cais do Apolo, 222, 8° andar, Recife/PE
Mais informações e inscrições: https://www.mendix.com/capture-the-flag/