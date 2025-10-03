Porto Digital recebe etapa do Capture The Flag 2025, desafio global da Mendix em segurança digital

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Mais do que uma competição, a iniciativa busca fortalecer a segurança em aplicações low-code por meio de colaboração e troca de conhecimento

Clique aqui e escute a matéria

Nos dias 9 e 10 de outubro de 2025, o Porto Digital receberá a etapa latino-americana do Capture The Flag 2025 (CTF25), um dos maiores desafios internacionais de segurança em aplicações low-code.

O evento, promovido pela Mendix — plataforma low-code da Siemens —, chega ao Recife com organização da TrueChange e apoio do Porto Digital, consolidando a cidade como referência em inovação tecnológica na América Latina.

O CTF25 será realizado em formato híbrido e de forma simultânea em três grandes regiões globais — APAC, EMEA e Américas —, cada uma com rankings e premiações próprias.

Gratuito e aberto a profissionais e entusiastas da tecnologia, o evento reúne desenvolvedores, engenheiros de software, arquitetos de TI e especialistas em inovação digital em dois dias de desafios práticos de cibersegurança, workshops com nomes internacionais e oportunidades de networking global.

Mais do que uma competição, a iniciativa busca fortalecer a segurança em aplicações low-code por meio de colaboração, troca de conhecimento e experimentação em tempo real.

Os desafios são divididos em níveis que vão do iniciante ao avançado, permitindo que participantes de diferentes perfis possam se engajar.

Segundo Tony Firmino, CTO da TrueChange, sediar o evento em Recife representa um marco estratégico para o ecossistema nacional de inovação:

“Recife já é reconhecida como um dos principais centros de tecnologia e inovação do continente, e sediar o Capture The Flag fortalece ainda mais esse papel. Queremos oferecer aos participantes uma experiência que vai além da competição, criando um ambiente de troca de conhecimento e colaboração global.”

Serviço

Capture The Flag 2025 – Etapa Recife

9 e 10 de outubro de 2025

Porto Digital – Cais do Apolo, 222, 8° andar, Recife/PE

Mais informações e inscrições: mendix.com/capture-the-flag

TrueChange e Porto Digital trazem a Recife o Capture The Flag 2025 da Mendix Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Desafio internacional em segurança digital reunirá especialistas em low-code nos dias 9 e 10 de outubro

A TrueChange, com apoio do Porto Digital, anuncia que Recife será palco de uma das etapas do Capture The Flag 2025 (CTF25), um dos maiores desafios globais de segurança em aplicações low-code promovido pela Mendix, plataforma low-code da Siemens voltada à aceleração da transformação digital. O encontro ocorre nos dias 9 e 10 de outubro de 2025, no Porto Digital, reconhecido como o maior polo tecnológico da América Latina.

O CTF25 será realizado de forma simultânea nas regiões APAC, EMEA e Américas, cada uma com rankings e premiações próprias. Com formato híbrido, o evento é gratuito e conecta participantes de todo o mundo em uma experiência prática e colaborativa. Durante dois dias, desenvolvedores, engenheiros de software, arquitetos de TI e entusiastas da inovação digital terão acesso a desafios de cibersegurança em aplicações Mendix, com níveis que vão do iniciante ao avançado, além de workshops conduzidos por especialistas internacionais e oportunidades de networking global.

Mais do que uma competição, o Capture The Flag promove um movimento internacional pela construção de aplicações low-code mais seguras, estimulando aprendizado, colaboração e inovação entre diferentes perfis profissionais. A realização em Recife reforça o posicionamento estratégico da cidade no mapa global da tecnologia e a consolida como um polo de referência na América Latina.

Para a TrueChange, trazer uma etapa do evento para o Brasil é um marco. “Recife já é reconhecida como um dos principais centros de tecnologia e inovação do continente, e sediar o Capture The Flag fortalece ainda mais esse papel. Queremos oferecer aos participantes uma experiência que vai além da competição, criando um ambiente de troca de conhecimento e colaboração global”, afirma Tony Firmino, CTO da TrueChange.

Serviço

Capture The Flag 2025 – Etapa Recife

Data: 9 e 10 de outubro de 2025

Local: Porto Digital – Cais do Apolo, 222, 8° andar, Recife/PE